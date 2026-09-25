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Fudbalska reprezentacija tzv. Kosova savladala je Republiku Irsku sa 1:0, ali je mnogo veću pažnju od samog rezultata privukla proslava gola Vedata Murićija.

Murići je podigao dres i pokazao majicu sa porukom "Pravda za oslobodioce", koja je bila upućena bivšim liderima zločinačke OVK osuđenim u prvostepenom postupku pred Specijalizovanim većima u Hagu.

Reč je o Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Redžepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju, koji su 16. septembra proglašeni krivim za ratne zločine.

I nije Murići bio jedini.

Već tokom okupljanja reprezentacije igrači su se pojavili u majicama sa porukama "Pravda za oslobodioce" i "Ne u moje ime", u vezi sa presudama bivšim liderima OVK.

Poruka je tako stigla i na teren, pred početak utakmice sa Irskom, a zatim je ponovljena i tokom proslave odlučujućeg gola.

Zbog svega što se dogodilo ostaje da se vidi da li će UEFA pokrenuti disciplinski postupak protiv Fudbalskog saveza tzv. Kosova ili Murićija zbog političkih poruka tokom utakmice.

Veće Specijalnog suda u Hagu osudilo je danas četvoricu bivših vođa tzv. Oslobodilačke vojske Kosova na kaznu od ukupno 81 godine zatvora.

Reč je o Hašimu Tačiju, Jakupu Krasnićiju, Kadriju Veseljiju i Redžepu Seljimiju, koji su bili optuženi za zločine počinjene na Kosovu i Metohiji.

1/5 Vidi galeriju Hašim Tači u trenutku izricanja presude u Hagu i kazne od 25 godina zatvora Foto: Youtube Printscreen, Kosovo online printscreen

Sva četvorica proglašena su krivim za ratne zločine koji obuhvataju nezakonito ili proizvoljno lišavanje slobode, okrutno postupanje, mučenje i ubistvo. Tači i Krasnići osuđeni su na po 25 godina zatvora, Veselji na 18, a Seljimi na 13 godina.

Sud je, međutim, četvoricu optuženih oslobodio optužbi za zločine protiv čovečnosti, uz obrazloženje da tužilaštvo nije dokazalo postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo.