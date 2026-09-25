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Umesto prepoznatljive atmosfere i punih tribina, duel Srbije i Grčke obeležila je sablasna slika na stadionu "Rajko Mitić".

Na tribinama je bilo tek nekoliko hiljada navijača, pa su prazna mesta bila jedna od najupečatljivijih scena večeri. Fudbaleri Srbije nisu imali podršku na kakvu su navikli, a posle utakmice upravo se o tome govorilo.

Filip Kostić nije skrivao da su reprezentativci očekivali mnogo veći broj navijača.

"Očekujemo da će biti više publike, očekujemo podršku, ali razumemo navijače. I mi želimo najbolje uvek. Nadam se da će u nedelju biti bolje", poručio je Kostić za RTS.

Iskusni reprezentativac, međutim, nije tražio izgovore u praznim tribinama. Naprotiv, imao je razumevanja za odluku navijača da ne dođu u velikom broju.

A na terenu - novi udarac za "Orlove".

Srbija je povela protiv Grčke, ali nije uspela da zadrži prednost. Gosti su napravili preokret i golom u samom finišu stigli do pobede od 2:1.

1/14 Vidi galeriju Srbija - Grčka, Liga nacija 24.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Kostić je posle meča priznao da je ekipa imala problema u igri.

"Na vreme smo postigli gol. Šta je tu je. Nesrećno smo izgubili. Imali smo određenih problema u igri. Dobro smo stajali na terenu, ali smo im dali dosta prostora za igru", rekao je iskusni as.

Poraz, međutim, ne sme da poremeti ekipu, smatra Kostić. Pred Srbijom su novi izazovi, a iskusni reprezentativac posebno je naglasio važnost zajedništva.

"Imamo vremena da popravimo greške. Ispred nas su zahtevne utakmice, kao što je bila ova večeras. Idemo dalje, moramo da razmišljamo pozitivno, a mlađi igrači moraju da uče. Imaju veliku podršku od nas. Moramo da se držimo zajedno", poručio je Kostić.

Ali slika gotovo prazne Marakane ostala je kao jedan od glavnih utisaka večeri.

Reprezentativci su očekivali podršku, navijači su poslali svoju poruku, a Kostić se nada da će već u nedelju slika biti potpuno drugačija.