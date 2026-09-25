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Neverica u Amsterdamu! Nemačka je bila na korak od toga da udvostruči prednost protiv Holandije, ali je Karim Adejemi uspeo da promaši ono što je delovalo kao nemoguće.

Igrao se 39. minut kada je Nejtanijel Braun sjajno probio po levoj strani i idealno poslužio Adejemija. Napadač Nemačke ostao je praktično sam pred golom, imao je dovoljno vremena da namesti nogu, ali je sa svega nekoliko metara poslao loptu preko prečke!

Lopta je već bila servirana za 2:0, a Adejemi je samo trebalo da je pošalje u mrežu. Umesto toga, usledio je jedan od najvećih promašaja u istoriji Lige nacija.

Reakcija Jirgena Klopa

Novi selektor Nemačke prvo je ostao u neverici zbog onoga što je video, a zatim je aplauzom pokušao da podrži svog igrača. Kamere su uhvatile njegovu reakciju kraj aut-linije, pa je upravo taj trenutak dodatno privukao pažnju.

Promašaj je bio još skuplji jer je Nemačka u tom trenutku vodila 1:0. Felix Nmeha je prethodno doneo prednost gostima, a Adejemi je imao ogromnu priliku da praktično reši pitanje pobednika.

To se, međutim, nije dogodilo.

Holandija je u drugom poluvremenu pritisla, a Kodi Gakpo je u drugom minutu nadoknade pogodio za konačnih 1:1. Tako je Klopov debi na klupi Nemačke završen remijem, iako su "panceri" imali priliku da ranije reše pitanje pobednika.