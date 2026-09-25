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Srbija je imala pobedu u rukama, a onda je u samom finišu sve otišlo nizbrdo. Grčka je za nekoliko minuta preokrenula rezultat i slavila sa 2:1, a televizijske kamere uhvatile su reakciju selektora Grčke Ivana Jovanovića posle odlučujućeg gola.

1/14 Vidi galeriju Srbija - Grčka, Liga nacija 24.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

"Orlovi" su dugo držali prednost, ali su Grci u završnici krenuli po preokret. Koljis je pogodio za izjednačenje, a onda je u 95. minutu usledio potpuni šok.

Tasos Duvikas iskoristio je nesigurnost srpske odbrane i poslao loptu u mrežu za veliko slavlje gostiju.

A dok su Grci slavili veliki preokret, televizijske kamere uhvatile su i Ivana Jovanovića u trenutku kada je njegov tim stigao do pobedonosnog gola protiv Srbije.

Srpski trener nije mogao da sakrije emocije zbog dramatičnog raspleta. Na njegovom licu videlo se olakšanje, neverica i nervoza zbog načina na koji je njegova ekipa stigla do tri boda, a sa usana mu se moglo pročitati:

"Je**m ti fudbal, da ti je**m fudbal!"

I nije teško razumeti zašto je srpski stručnjak bio toliko uznemiren. Grčka je tokom utakmice propustila nekoliko velikih prilika, dok je Vanja Milinković-Savić u više navrata spašavao "orlove".

Ipak, kada je bilo najvažnije, Duvikas je iskoristio smušenost srpske odbrane i doneo Grčkoj pobedu.

A Jovanovićeva reakcija sa klupe sada je jedan od upečatljivijih detalja dramatične večeri na Marakani.