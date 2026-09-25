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Jedan detalj potpuno je bacio senku na pogodak Nemačke protiv Holandije i izazvao žestoke proteste domaćih fudbalera.

1/5 Vidi galeriju Liga nacija 2026 Foto: HMB Media / Sipa USA / Profimedia, Luis Eiras / Zuma Press / Profimedia, ANP, ANP / Alamy / Profimedia

Brajan Brobi je ostao da leži na travi i tražio pomoć, Holanđani su očekivali da Nemci izbace loptu, ali se to nije dogodilo. Akcija je nastavljena, a samo nekoliko sekundi kasnije Feliks Nmeča je zatresao mrežu!

Domaći fudbaleri odmah su okružili sudiju, sa tribina su krenuli zvižduci, a Holanđani su besno protestovali zbog odluke da se igra nastavi.

A dok su domaći tražili objašnjenje, Jirgen Klop je sa klupe aplaudirao svojim fudbalerima!

Sve se dogodilo u 32. minutu. Brobi je posle jednog duela osetio bol u nozi, uhvatio se za nju i seo na teren. Njegovi saigrači odmah su pokazali prema njemu i tražili od Nemaca da izbace loptu u aut.

Nemci nisu stali.

I upravo iz te akcije stigao je pogodak koji je izazvao ogromne proteste domaćina. Feliks Nmeča je završio napad i poslao loptu u mrežu, dok su Holanđani ostali u neverici.

Gol je priznat, a upravo oko njega povela se velika rasprava — da li je u ovakvoj situaciji trebalo stati zbog povrede ili je odluka bila potpuno na sudiji?

Strani mediji su posebnu pažnju posvetili ovoj situaciji. Dok su Holanđani smatrali da je igra trebalo da bude prekinuta, nemački mediji podsećaju da igrači nisu obavezni da sami zaustavljaju akciju kada protivnički fudbaler ostane na travi. Odluka je na sudiji.

Ubrzo je usledila i nova vatra na već rasplamsanu raspravu. Virdžil van Dajk kritikovao je potez Nemaca, dok su Jirgen Klop i Jošua Kimih stali iza svoje ekipe.

A kada pogledate snimak, biće vam jasno zbog čega je ova scena izazvala toliko bure.