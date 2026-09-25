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Grčka je došla u Beograd, očitala lekciju Srbiji i otišla kući sa velikom pobedom.

1/14 Vidi galeriju Srbija - Grčka, Liga nacija 24.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Bilo je to još jedno bolno suočavanje našeg reprezentativnog tima sa realnošću. Grci su na Marakani radili šta su hteli, "Orlovi" su izgledali nemoćno, a iz Atine je posle svega stigla brutalna analiza stanja srpskog fudbala.

Grci su u Beogradu pokazali zbog čega ih mnogi vide kao reprezentaciju koja bi na narednom velikom takmičenju mogla da bude jedno od najprijatnijih iznenađenja. Talentovani, tehnički potkovani, fizički spremni i taktički uigrani – delovali su kao ozbiljna ekipa.

A Srbija?

Potpuno druga slika.

"Orlovi" su bili tehnički skromni, bez dovoljno trke i ideje, uz atmosferu koja je već duže vreme ozbiljno poljuljana. Možda se poraz od Grčke i očekivao, ali malo ko je mogao da pretpostavi da će nas gosti u dobrom delu utakmice razvlačiti po terenu.

Grčka agencija SDNA objavila je oštru kolumnu posvećenu stanju srpskog fudbala, a autor Sotiris Milios nije štedeo reči.

„Uvek su bili bolji. Bolji tehničari. Bolji s loptom. Atletičniji. Uigraniji. Oštroumniji. Sa višom klasom. Veći pobednici. Ne samo u fudbalu. Svuda! Svuda i uvek. Imali su više talenata od nas. I bolje su ih razvijali. I gde god bi se našli, oni bi nam to pokazali. Oni su nas naučili kako se igraju ekipni sportovi. Ne samo kao treneri, već i kao igrači. Osamdesetih i devedesetih godina, bilo koji Jugosloven iz bilo kog jugoslovenskog kluba, pravio bi razliku u Grčkoj. Došlo je vreme da se uloge zamene. Sad smo mi ti koji su bolji tehničari, bolji s loptom, atletičniji, uigraniji", istakao je autor teksta.

I tu se nije zaustavio.

Posebno je žestoko ocenio mentalitet srpske reprezentacije, uz tvrdnju da je Srbija postala ekipa koja traži opravdanja.

"Srbi su postali kao mi, ekipa koja traži izgovore."

Kao primer navodi Dušana Tadića, Filipa Kostića i Nemanja Gudelja, odnosno igrače koje opisuje kao "starce" koji se bore herojski i pokušavaju da iskustvom i požrtvovanjem izvuku rezultat.

A onda - statistika koja dodatno boli.

Andrija Živković je rano pogodio za Srbiju, ali je taj gol, prema pisanju grčkog novinara, samo dodatno razbesneo goste.

01:07 Magija Tadića i gol Srbije Izvor: Arena 2 Premium

"Taj gol nas je probudio. Naljutio. Primorao nas da napadamo i improvizujemo. Selekcija Grčke je u prvom poluvremenu imala posed od 71 posto, završila je meč sa 25 udaraca na gol, od toga 16 unutar šesnаesterca. 'Herojski' Srbi su završili duel sa sedam izblokiranih udaraca, kao da igraju odbojku. Prvi svakom grčkom pokušaju stvorila bi se šuma nogu. Ono što bi prošlo završilo bi u rukama sigurnog Vanje Milinkovića Savića. Golovi u drugom poluvremenu stigli su kao nagrada za opredeljenje. I da je bilo 2:1 za Srbiju, to ništa ne bi promenilo. Reprezentacija Grčke je sjajna družina koja tek nadolazi".

Grci su ipak nastavili da pritiskaju i na kraju stigli do trijumfa.