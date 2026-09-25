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Neverovatna scena viđena je u Lincu na utakmici Austrije i Izraela u Ligi nacija.

Saied Abu Farchi postigao je gol za izjednačenje u 55. minutu, a samo nekoliko trenutaka kasnije morao je da napusti teren.

I to zbog načina na koji je proslavio pogodak.

Abu Farchi je otrčao do korner-zastavice, izvadio je iz zemlje i napravio gest koji je izgledao kao simulacija pucanja.

Sudija Georgi Kabakov nije imao dilemu.

Pošto je Abu Farchi samo četiri minuta ranije već dobio žuti karton zbog prekršaja, arbitar mu je zbog proslave pokazao drugi žuti, a zatim i crveni karton!

Izrael je do kraja morao da igra sa desetoricom, a Austrija je brojčanu prednost iskoristila u samoj završnici.

Filip Mvene je u 90. minutu pogodio za 2:1, da bi Saša Kalajdžić u nadoknadi vremena postavio konačnih 3:1.

Tako je jedan od najneobičnijih trenutaka utakmice praktično promenio tok meča.

Od heroja do tragičara za samo nekoliko sekundi.

Abu Farchi je golom doneo Izraelu 1:1, ali je kontroverznom proslavom zaradio isključenje i ostavio saigrače sa desetoricom na terenu.

Na kraju – poraz Izraela 3:1 i veoma buran nastup mladog napadača na velikoj sceni.

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