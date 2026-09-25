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OFK Beograd nedavno je na mesto prvog trenera postavio Radoslava Bataka, umesto Jovana Damjanovića.

Međutim, nisu to bile jedine novine, kada je u pitanju OFK Beograd.

Naime, na utakmici protiv Radničkog 1923 iz Kragujevca, OFK Beograd premijerno je otvorio novi VIP salon u loži rekonstruisanog Omladinskog stadiona.

VIP salon biće otvoren isključivo tokom utakmica koje OFK Beograd bude igrao kao domaćin na svom stadionu.

"Ponosni smo što je naš klub jedan od retkih u Srbiji koji svojim gostima može da ponudi ovakve uslove i jedinstveno iskustvo u VIP salonu", poručili su sa Karaburme.

Posle deset odigranih kola u Superligi, OFK Beograd zauzima deseto mesto na tabeli, sa bodom više od Partizana. Uz skor od devet bodova, dve pobede, tri remija i čak pet poraza.

Narednu utakmicu u srpskoj Superligi fudbaleri OFK Beograda igraju 10. oktobra u gostima, protiv Mladosti u Lučanima.

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OFK BEOGRAD UPRILIČIO SPEKTAKL U BUKUREŠTU: Otvoren novi stadion Steaue! Ovo bi poželeo svaki klub u Srbiji! Izvor: Kurir televizija