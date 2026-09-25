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Slaviša Jokanović biće novi trener Bazela, objavio je švajcarski Blik. 

Srpski stručnjak tako će trenirati Đerdana Šaćirija koji od prošle sezone nosi dres švajcarskog velikana.

Slaviša Jokanović Foto: Maksim Konstantinov/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia, Mojih TOP 11

Jokanović će na klupi ovog trofejnog kluba naslediti Štefana Lihtštajnera, sa kojim se Bazel razišao još 10. septembra.

Lihtštajner (42) je u januaru ove godine preuzeo Bazel, a na 27 utakmica zabeležio je 10 pobeda, tri remija i 14 poraza.

Đerdan Šaćiri Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Anton Geisser / imago sportfotodienst / Profimedia, Sports Press Photo / ddp USA / Profimedia

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