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Veliki problem za mladu reprezentaciju Srbije uoči predstojećih kontrolnih utakmica sa Irakom i Rusijom. Selektor Zoran Mirković odlučio je da sa priprema udalji Lazara Jovanovića, nezvanično saznaje Sport klub.

Kako je potvrđeno iz više relevantnih izvora, Jovanović je zbog nepoštovanja discipline vraćen sa priprema i neće biti na raspolaganju stručnom štabu za predstojeće utakmice u okviru priprema za Evropsko prvenstvo 2027. godine.

Za mladog fudbalera ovo nije prvi put da se suočava sa sličnom situacijom. Pre tri godine, dok je Aleksandar Luković bio selektor kadetske reprezentacije Srbije, Jovanović je takođe zbog nediscipline vraćen sa priprema, a potom je propustio Evropsko prvenstvo za kadete u Mađarskoj.

1/10 Vidi galeriju Lazar Jovanović Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Sada je istu odluku doneo i Zoran Mirković, koji je procenio da je udaljavanje Jovanovića sa priprema neophodna mera.

„Orliće“ u narednim danima očekuju četiri provere, a među rivalima će biti selekcije Iraka do 23 godine i Rusije. Prvi meč Srbija igra u petak od 18 časova protiv Iraka.

Jovanović je tako ostao bez prilike da nastupi u predstojećim kontrolnim utakmicama, a novi selektor mlade reprezentacije jasno je stavio do znanja da će insistirati na disciplini unutar ekipe.