Nemački fudbaleri Kaj Haverc i Džamal Musijala napustili su reprezentaciju nakon što su doživeli povrede tokom prvog kola Lige nacija protiv Holandije, saopštio je Fudbalski savez Nemačke (DFB).
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Haverc, fudbaler Arsenala, doživeo je u četvrtak istegnuće mišića u remiju sa Holandijom u Amsterdamu (1:1).
Musijala, fudbaler Bajerna iz Minhena, zadobio je još pre početka utakmice tokom zagrevanja, cepanje mišićnih vlakana u desnoj butini. To su potvrdili lekarski pregledi obavljeni kasno u četvrtak uveče.
Reprezentaciji će se umesto njih priključiti Jonatan Burkart (Ajntraht Frankfurt) i Florijan Virc (Liverpul).
Nemačka u nedelju u Augsburgu dočekuje Grčku, u utakmici drugog kola Grupe A2 Lige nacija, a zatim 1. oktobra u Minhenu igra protiv Srbije.
Tri dana kasnije Nemačka će u četvrtom kolu Lige nacija gostovati Grčkoj.
(Beta)
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