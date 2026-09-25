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Haverc, fudbaler Arsenala, doživeo je u četvrtak istegnuće mišića u remiju sa Holandijom u Amsterdamu (1:1).

Musijala, fudbaler Bajerna iz Minhena, zadobio je još pre početka utakmice tokom zagrevanja, cepanje mišićnih vlakana u desnoj butini. To su potvrdili lekarski pregledi obavljeni kasno u četvrtak uveče.

Reprezentaciji će se umesto njih priključiti Jonatan Burkart (Ajntraht Frankfurt) i Florijan Virc (Liverpul).

Nemačka u nedelju u Augsburgu dočekuje Grčku, u utakmici drugog kola Grupe A2 Lige nacija, a zatim 1. oktobra u Minhenu igra protiv Srbije.

Tri dana kasnije Nemačka će u četvrtom kolu Lige nacija gostovati Grčkoj.

(Beta)

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