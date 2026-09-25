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Brobi, napadač Sanderlenda povredio se na startu Lige nacija protiv Nemačke (1:1).

1/5 Vidi galeriju Liga nacija 2026 Foto: HMB Media / Sipa USA / Profimedia, Luis Eiras / Zuma Press / Profimedia, ANP, ANP / Alamy / Profimedia

Zirkze će se staviti na raspolaganje selektoru za utakmice sa Srbijom u Beogradu i Ajndhovenu, kao i za meč protiv Grčke u Solunu.

Zirkze se vraća u reprezentaciju posle godinu dana, a do sada je odigrao šest utakmica i postigao jedan gol.

Govorimo o napadaču Mančester junajteda, koji ga je Bolonji platio 42,5 miliona evra.

Ove sezone je u drugom planu i odigrao je samo 70 minuta na četiri meča.