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Rafinja, koji je takođe jedan od kandidata za osvajanje Zlatne lopte ove godine, dobio je veliko priznanje kroz "najteži“ broj i nosiće ga u budućnosti za slavnu reprezentaciju.

1/6 Vidi galeriju Rafinja u dresu Barselone Foto: R Hipolito/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia, NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Tako se Rafinja pridružio listi velikana koji su kroz istoriju nosili broj 10 na leđima u dresu Brazila. Ovaj broj nosili su igrači poput Pelea, Rivelija, Zika, Rivalda, Ronaldinja i Nejmara, koji je poslednji igrač koji je „trajno“ nosio broj 10 u Brazilu.

Rafinji je ukazana velika čast, koju će sigurno opravdati ako nastavi da igra na nivou onih koje smo gledali u Barseloni u poslednjih nekoliko sezona.

Rafinja je do sada odigrao 42 utakmice za Brazil, postigavši 11 golova. Za Barselonu je postigao 89 golova i imao 62 asistencije na 185 nastupa, a prethodno je igrao za Lids, Sporting, Ren i Vitoriju Gimaraeš.