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Mančester siti proglašen je krivim po čak 114 od 115 optužbi koje su protiv kluba pokrenute zbog navodnog kršenja finansijskih pravila Premijer lige. Odluka predstavlja veliki udarac za klub sa „Etihada“, ali konačna kazna još nije određena.

Sankcije mogu biti veoma ozbiljne, a među opcijama su novčana kazna, oduzimanje bodova, ali i izbacivanje iz Premijer lige. Takođe, u zavisnosti od konačne odluke i žalbenog postupka, moguće je i retroaktivno oduzimanje bodova, što bi moglo da otvori pitanje ranije osvojenih titula.

1/4 Vidi galeriju Foto galerija sa finala FA kupa Foto: Daniel Weir/Sports Press / Zuma Press / Profimedia

Optužbe se odnose na period od 2009. do 2018. godine, a Premijer liga je Siti teretila za netačno prikazivanje finansijskih podataka, prikrivanje određenih isplata, kao i kršenje pravila o finansijskom fer-pleju i profitabilnosti i održivosti.

Mančester siti je od početka negirao optužbe i očekuje se da će uložiti žalbu. Zbog toga odluka još nije konačna, a klub će pokušati da ospori nalaze komisije i izbegne najteže moguće posledice.

Siti je u eri nakon preuzimanja od strane Abu Dabi junajted grupe osvojio osam titula Premijer lige i Ligu šampiona, ali bi sada mogao da se suoči sa jednom od najtežih kriza u istoriji kluba.

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