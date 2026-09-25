Slušaj vest

Crna gora želi plasman u B diviziju a sa obzirom da u grupi još sa Jermenijom i Letonijom, to je sasvim realna misija. A svoj pečat bi mogao da da upravo Stevan Jovetić.

1/8 Vidi galeriju Crna Gora - Hrvatska Foto: SAVO PRELEVIC / AFP / Profimedia, Tom Dubravec / imago sportfotodienst / Profimedia

“Mislim da je to bila naša greška u prošlosti, gde smo uvek nepotrebno stavljali pritisak. Mi jesmo glavni favoriti, ali nismo Španija, da kažemo da ćemo da uzmemo sve bodove”, rekao je Jovetić.

“Treba da spustimo loptu i dokažemo pre svega na terenu da smo bolji. Jesmo pobedili Kipar pre četiri godine, ali mnogo toga se promenilo. To je sada selekcija koja ima više igrača u inostranstvu. Igram tamo, poznajem ligu, mogu da kažem da se radi o dobrim fudbalerima i ako ne budemo na 100 odsto, da možemo da imamo probleme”, istakao je Jovetić.