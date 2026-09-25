Fudbaleri Crne Gore protiv Kipra otvaraju novu sezonu C divizije Lige nacija na svom terenu, a svoja očekivanja je izneo kapiten Stevan Jovetić.
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JESMO FAVORITI, ALI NISMO ŠPANIJA! Crna gora otvara takmičenje u Ligi nacija sa samo jednim ciljem...
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Crna gora želi plasman u B diviziju a sa obzirom da u grupi još sa Jermenijom i Letonijom, to je sasvim realna misija. A svoj pečat bi mogao da da upravo Stevan Jovetić.
Crna Gora - Hrvatska Foto: SAVO PRELEVIC / AFP / Profimedia, Tom Dubravec / imago sportfotodienst / Profimedia
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“Mislim da je to bila naša greška u prošlosti, gde smo uvek nepotrebno stavljali pritisak. Mi jesmo glavni favoriti, ali nismo Španija, da kažemo da ćemo da uzmemo sve bodove”, rekao je Jovetić.
“Treba da spustimo loptu i dokažemo pre svega na terenu da smo bolji. Jesmo pobedili Kipar pre četiri godine, ali mnogo toga se promenilo. To je sada selekcija koja ima više igrača u inostranstvu. Igram tamo, poznajem ligu, mogu da kažem da se radi o dobrim fudbalerima i ako ne budemo na 100 odsto, da možemo da imamo probleme”, istakao je Jovetić.
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