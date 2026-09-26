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Rukovodstvo Real Madrida odlučilo je da promeni dosadašnji odnos prema medijima i ubuduće direktno odgovara na kritike koje iz kluba procene kao napad na "kraljevski klub".

Kako prenosi "Mundo Deportivo", uprava na čelu sa Florentinom Perezom odlučila je da više ne ćuti i da putem zvaničnih kanala javno reaguje na sporne izjave novinara i medijskih kuća.

1/7 Vidi galeriju Florentino Perez Foto: EPA, Adam Davy / PA Images / Profimedia, Printscreen

Najnoviji primer je sukob sa Huanmom Kastanjom, urednikom i voditeljem emisije „El Partidazo“ na radiju Kadena Kope. Kastanjo je ranije uporedio klupsku televiziju Real Madrid TV sa baskijskim listom „Gara“, koji je povezivan sa separatističkom organizacijom ETA.

Real Madrid je odmah reagovao, nakon čega je Kastanjo javno uputio izvinjenje. Međutim, klub se na tome nije zaustavio.

Putem zvaničnih profila na društvenim mrežama Real je objavio video u kojem su objedinjene ranije Kastanjove izjave i komentari o madridskom klubu, čime je jasno pokazao da će ubuduće mnogo agresivnije odgovarati na ono što smatra neprihvatljivim.

Prema navodima „Mundo Deportiva“, odnosi između Pereza i pojedinih predstavnika španskih medija već godinama su zategnuti, ali je sada napravljena jasna promena u strategiji.

Real Madrid više ne želi da ćuti - klub je spreman da svojim kanalima javno odgovori na svaku kritiku za koju proceni da prelazi granicu.

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