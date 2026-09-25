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1/7 Vidi galeriju Mančester siti - Arsenal, 19.4.2026. Foto: Conor Molloy/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia, Martin Rickett / PA Images / Profimedia, Conor Molloy / imago sportfotodienst / Profimedia

Optužbe se odnose na period od 2009. do 2018. godine, a Premijer liga je Mančester siti teretila za netačno prikazivanje finansijskih podataka, prikrivanje određenih isplata, kao i kršenje pravila o finansijskom fer-pleju i profitabilnosti i održivosti.

Sankcije mogu biti veoma ozbiljne, a među opcijama su novčana kazna, oduzimanje bodova, ali i izbacivanje iz Premijer lige. Takođe, u zavisnosti od konačne odluke i žalbenog postupka, moguće je i retroaktivno oduzimanje bodova, što bi moglo da otvori pitanje ranije osvojenih titula.

U slučaju najgoreg mogućeg ishoda za "građane" trebalo bi namopenuti da je za izbacivanje u Čempionšip potrebno bar 15 glasova klubova učesnika Premijer lige. Engleski mediji prenose da među većinom klubova postoji volja da se glasa za selidbu Sitija u niži rang ukoliko sudski proces potvrdi da je bilo ozbiljnih prekršaja.

Šta ako Sitiju ponište rezultate u pomenutom periodu?

Istorija fudbala bi morala da bude prepravljena u značajnoj meri iz ovih razloga.

Siti je od 2009. do 2018. godine, pojačan svežim investicijama prinčeva iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, osvojio sedam trofeja – tri Premijer lige, jedan FA kup i tri Liga kupa.

Šta je Siti osvojio u spornom periodu: 3 – Premijer liga

1 – FA kup

3 – Liga kup Premijer liga: 2011/12 Mančester junajted (0 bodova)

2013/14 Liverpul (2 boda)

2017/18 Mančester junajted (19 bodova) FA kup: 2010/11 Stouk siti (0:1) Liga kup: 2013/14 Sanderlend (0:1)

2015/16 Liverpul (1:1, penali)

2017/18 Arsenal (0:3)

Neki od tih trofeja osvojeni su na spektakularan način, koji je pomogao klubu da izgradi novi identitet i izađe iz senke gradskog rivala Mančester junajteda.

Upravo bi Junajtedu pripale dve od tri titule prvaka Engleske, ako bi odluka značila da šampioni ne budu „poništeni“.

Prva titula koja bi „otišla“ u komšiluk bila bi verovatno najvažnija za novu istoriju Sitija, ujedno i imidž Premijer lige. To je ona iz sezone 2011/12 osvojena u 20. sekundi 94. minuta 38. utakmice u prvenstvu kada je Serhio Aguero kompletirao preokret protiv Kvins Park rendžersa za havariju među navijačima, igračima, trenerima i vlasnicima na „Etihadu“.

Iste sekunde, ser Aleks Ferguson ostao je bez 14. titule prvaka Engleske u karijeri, ispostaviće se i pretposlednje koju će osvojiti pre povlačenja naredne sezone. Više od decenije nakon toga, titula bi mogla da mu bude „uručena“, tako da bi Fergi imao 14, a Mančester junajted dobio 21.

Liverpul bi stigao do 20. trofeja, a njegova legenda Stiven Džerard do jedine titule prvaka Engleske ako bi Sitiju bili oduzimani naslov. Čak bi i ono čuveno klizanje Stivija Džija protiv Žozea Murinja pred punim „Enfildom“ donekle sanirano, jer… Jedan od spornih trijumfa „građana“ datira iz takođe čuvene sezone 2013/14 kada su „redsi“ Brendana Rodžersa spektakularno popustili pod pritiskom i završili sa dva boda zaostatka za ekipom trenera Manuela Pelegrinija.

Na kraju, i Žoze Murinjo dobio bi četvrtu titulu prvaka Engleske, bez obzira na to što je njegov Junajted u sezoni 2017/18 završio sa 19 bodova iza gradskog rivala.

Bila bi to 22. titula za „đavole“, koji bi pobegli najvećem rivalu Liverpulu na „plus 2“, međutim ako bi poništavanje Sitijevih titula prvaka bilo izvedeno retroaktivnim oduzimanjem bodova iz sezone u sezonu (shodno prekršajima), moguće da bi ova titula ostala na „Etihadu“ zbog izuzetno ubedljive razlike u bodovima.

Naknadno bi bilo podeljeno i nekoliko trofeja u kup takmičenjima.

Stouk siti bi tužno, nepravedno i prekasno – deceniju i po kasnije, osvojio prvi trofej u istoriji kluba: FA kup iz sezone 2010/11 kada je na „Vembliju“ poražen 1:0 u duelu sa favoritom. Po Liga kup pripao bi Sanderlendu, Liverpulu i Arsenalu.

Sve je ovo, naravno, malo verovatno, ali ne i nemoguće…