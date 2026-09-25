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Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela pobedom da otvori novi ciklus u A diviziji Lige nacija, pošto je u Beogradu poražena od Grčke, ali se u Fudbalskom savezu Srbije već razmišlja o budućnosti.

Kako prenosi švajcarski portal "Blu njuz", selektor Veljko Paunović obavio je direktne razgovore sa dvojicom velikih talenata koji trenutno nastupaju za mlađe selekcije Švajcarske - Andrejom Vasovićem i Mladenom Mijailovićem.

1/6 Vidi galeriju Veljko Paunović Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Obojica imaju svega 18 godina, a Paunović im je predstavio plan i objasnio kakvu bi ulogu mogli da imaju u seniorskoj reprezentaciji Srbije u budućnosti. S obzirom na to da još nisu nastupali za seniorski tim Švajcarske, imaju mogućnost da izaberu Srbiju.

Posebno se ističe Andrej Vasović, koji je napravio veliki iskorak u karijeri. Nakon što je u dresu Lucerna postigao sedam golova, privukao je pažnju evropskih klubova, a ovog leta je prešao u Klub Briž za 7,5 miliona evra.

Drugi fudbaler, Mladen Mijailović, razvija se u nemačkom Frajburgu, gde je stigao 2025. godine. Mladi vezista trenira sa prvim timom, dok utakmice uglavnom igra za rezervni sastav. Prošao je sve mlađe selekcije Švajcarske i trenutno nastupa za reprezentaciju do 19 godina.

Sada je odluka na dvojici talentovanih fudbalera. Paunović je, čini se, odlučio da reaguje na vreme i pokuša da Srbiji obezbedi dvojicu igrača koji bi u budućnosti mogli da budu deo A reprezentacije.

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