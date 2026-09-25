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Švajcarski velikan Bazel zvanično je potvrdio sastav stručnog štaba koji će predvoditi novi trener Slaviša Jokanović.

Srpski stručnjak odlučio je da se okruži proverenim ljudima iz domaćeg fudbala.

1/14 Vidi galeriju Grobari na Partizan - Hetafe Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Jokanovićevi pomoćnici biće Jovan Damjanović i Goran Vuković, dok će se timu kondicionih trenera priključiti Aleksandar Janković.

Damjanović u Bazel stiže nakon nedavnog rastanka sa OFK Beogradom, gde je obavljao funkciju šefa stručnog štaba. Vuković, sa druge strane, napušta Partizan, u kojem je od početka sezone bio zadužen za analitiku u stručnom štabu Saše Ilića.

Kondicioni tim pojačao je Janković, koji iza sebe ima iskustvo rada u Crvenoj zvezdi i Vojvodini.

Jokanović je tako već formirao značajan deo svog tima u Bazelu, a njegovi potezi istovremeno su otvorili kadrovska pitanja u srpskom fudbalu. OFK Beograd morao je da pronađe novog trenera, dok će Partizan morati da popuni mesto šefa analitike nakon odlaska Vukovića.

Srpski stručnjaci tako su dobili novu priliku da se dokažu na međunarodnoj sceni, a u Bazelu će pokušati da pomognu Jokanoviću u novom izazovu.

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