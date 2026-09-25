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Fudbaleri Francuske pobedili su večeras na gostujućem terenu Tursku 1:0, u prvom kolu Grupe 1 Divizije A Lige nacija.

Liga nacija 2026 Foto: HMB Media / Sipa USA / Profimedia, Luis Eiras / Zuma Press / Profimedia, ANP, ANP / Alamy / Profimedia

 Strelac pobedonosnog gola bio je Kilijan Mbape u 54. minutu.

 Na ovom meču na klupi "trikolora" debitovao je legendarni Zinedin Zidan.

 U istoj grupi, Belgija je na gostujućem terenu u Rimu pobedila Italiju 2:0.

 Strelci za Belgiju bili su Mika Godts u 20. i Dodi Lukebakio u 69. minutu.

 U narednom kolu, Francuska će gostovati Belgiji, dok će Turska dočekati Italiju.

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