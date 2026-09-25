Prvo kolo A divizije Lige nacija.
LIGA NACIJA
ZIDAN DEBITOVAO POBEDOM - AGONIJA AZURA SE NASTAVLJA: Francuska pobedila Tursku, Belgija bolja od Italije
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Fudbaleri Francuske pobedili su večeras na gostujućem terenu Tursku 1:0, u prvom kolu Grupe 1 Divizije A Lige nacija.
Liga nacija 2026 Foto: HMB Media / Sipa USA / Profimedia, Luis Eiras / Zuma Press / Profimedia, ANP, ANP / Alamy / Profimedia
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Strelac pobedonosnog gola bio je Kilijan Mbape u 54. minutu.
Na ovom meču na klupi "trikolora" debitovao je legendarni Zinedin Zidan.
U istoj grupi, Belgija je na gostujućem terenu u Rimu pobedila Italiju 2:0.
Strelci za Belgiju bili su Mika Godts u 20. i Dodi Lukebakio u 69. minutu.
U narednom kolu, Francuska će gostovati Belgiji, dok će Turska dočekati Italiju.
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