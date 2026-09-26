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Trese se Ostrvo! Drama oko Mančester sitija dobija potpuno novi zaplet! Posle odluke nezavisne komisije, rivali razmatraju tužbe i traže ogromnu finansijsku nadoknadu.

Kako prenose "The Athletic", "BBC" i drugi ugledni britanski mediji, više klubova već se konsultuje sa pravnim timovima oko mogućnosti da od Mančester sitija traži finansijsku nadoknadu zbog posledica koje su, prema njihovim tvrdnjama, pretrpeli.

Četiri velikana već sačuvala pravo na odštetu

Arsenal, Liverpul, Mančester junajted i Totenhem još su 2024. godine preduzeli pravne korake kako bi sačuvali mogućnost da traže naknadu štete ukoliko Siti bude proglašen odgovornim za ozbiljna kršenja pravila. Sada, posle objavljenih informacija o presudi, ta mogućnost ponovo dolazi u prvi plan.

Prema pisanju "Timesa", svaki od ova četiri kluba mogao bi potencijalno da potražuje više od 100 miliona funti, a u računicu bi mogli da uđu izgubljeni prihodi od plasmana, nagrada i učešća u Ligi šampiona, uz kamatu.

To znači da bi, ukoliko bi svi zahtevi bili uspešni, ukupna suma mogla da ode na nekoliko stotina miliona funti!

1/5 Vidi galeriju Reprezentativci u dresu Sitija Foto: David Blunsden / imago sportfotodienst / Profimedia, PHIL OLDHAM/Colorsport/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia, Zac Goodwin / PA Images / Profimedia

Siti odgovoran za 114 od 115 tačaka

Cela drama traje godinama. Mančester siti je 2023. godine optužen za 115 navodnih kršenja finansijskih pravila, koja se odnose na period od 2009. do 2018. godine, uz dodatne optužbe vezane za saradnju sa istragom.

Prema izveštajima "The Athletica" i više drugih velikih medija, nezavisna komisija je utvrdila odgovornost kluba za 114 od 115 tačaka.

Kazna, međutim, još nije određena.

Siti je odmah poručio da je proces i dalje u toku i da postoje značajni elementi koji tek treba da budu završeni. Klub se očekivano sprema za žalbu, što znači da ova saga još nije ni blizu kraja.

Mogao bi da se otvori novi front

Ono što posebno potresa Premijer ligu jeste činjenica da se sada, pored kazne koju bi mogao da dobije od lige, pojavljuje i mogućnost da rivali traže novac direktno od Sitija.

U centru priče nalazi se pitanje da li su drugi klubovi zbog navodnih kršenja pravila izgubili prihod, plasman ili mogućnost da igraju Ligu šampiona, odnosno da li mogu da dokažu da je upravo ponašanje Sitija prouzrokovalo konkretnu finansijsku štetu.

Britanski mediji već pišu o mogućnosti da ovaj slučaj otvori vrata čitavom talasu odštetnih zahteva.

Burnli već pokazao da ovakvi zahtevi nisu nemogući

Dodatnu težinu priči daje slučaj Barnlija i Evertona. Barnli je dobio odštetu od oko 35 miliona funti nakon spora povezanog sa Evertonovim kršenjem finansijskih pravila, što je postalo važan presedan u razmišljanju o tome kako klub može da traži naknadu štete od rivala. Slučaj je, međutim, i dalje pod žalbom.

Zbog toga se sada u Engleskoj sa ogromnom pažnjom čeka svaki sledeći potez.

Siti tek očekuje kaznu i žalbu, a iza kulisa već se otvara pitanje koje bi moglo da košta klub stotine miliona funti - koliko će rivali tražiti na ime štete?