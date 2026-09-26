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Umesto mirnog kraja - haos na Puškaš Areni! Posle pobede Ukrajine nad Mađarskom došlo je do velikog obračuna na terenu.

Sve je eksplodiralo u nadoknadi vremena, kada je Aleksandar Nazarenko napravio grub prekršaj, zbog čega je dobio drugi žuti karton i morao da napusti teren. Upravo tada počela je velika gužva između igrača dve reprezentacije.

Sve počelo posle grubog starta

Posle Nazarenkovog isključenja tenzija je dostigla vrhunac. U centru rasprave našli su se kapiten Mađarske Dominik Soboslaj i ukrajinski reprezentativac Viktor Cigankov.

Njih dvojica su se sukobila, a Miloš Kerkez je prišao da se umeša. Ubrzo se u celu situaciju uključio i Nikolaj Matvijenko, pa je ono što je počelo kao rasprava preraslo u veliko koškanje igrača obe ekipe.

Nije dugo trebalo da se napravi prava gužva. Igrači su se gurali i unosili jedni drugima u lice, dok je sudija Džered Džilet pokušavao da smiri situaciju.

Na kraju su Soboslaj, Kerkez, Cigankov i Matvijenko dobili žute kartone.

Predmeti leteli sa tribina

Tu se drama nije završila. Tokom gužve na terenu, sa tribina su počeli da lete predmeti, što je dodatno podiglo tenziju na Puškaš Areni.

Sudija je uspeo da razdvoji igrače i smiri situaciju, pa je meč nastavljen. Ukrajina je na kraju sačuvala minimalnu prednost i odnela sva tri boda iz Budimpešte.

Ukrajina slavila, Mađarska ostala praznih ruku

Jedini gol na utakmici postigao je Danilo Sikan u 42. minutu, kada je glavom završio akciju posle centaršuta Georgija Sudakova. Mađarska je u drugom poluvremenu imala više loptu i stvarala pritisak, ali nije uspela da pronađe put do izjednačenja.

Domaćin je imao čak 57 odsto poseda i 17 udaraca ka golu, ali je Ukrajina izdržala sve nalete. Gosti su meč završili sa desetoricom, ali su uspeli da sačuvaju 1:0.