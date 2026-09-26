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Novi Maksimir još nije ni počeo da se gradi, a već je izazvao buru u Hrvatskoj!

Nakon što je javnosti predstavljeno pobedničko idejno rešenje stadiona koji bi trebalo da zameni kultni zagrebački objekat, usledile su brojne burne reakcije, a sada se oglasio i Zdravko Mamić.

Bivši čelnik Dinama nije štedeo reči kada je za hrvatske medije prokomentarisao ono što je video.

"Kad sam vidio prvu sliku, zanijemio sam od šoka", rekao je Mamić za 24sata, a zatim još oštrije opisao svoje utiske.

"Doživio sam šok, ne nalazim riječi kojima bi opisao to ruganje zdravoj pameti", poručio je Mamić.

Tu se nije zaustavio.

Mamiću posebno smeta što su iza izabranog projekta stali predsednik Dinama Zvonimir Boban, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i predstavnici Vlade.

"Ne znam kako su se to usudili napraviti i još gore od toga, braniti", rekao je Mamić.

1/6 Vidi galeriju Zdravko Mamić Foto: Printscreen / Youtube / K1 Televizija

Burne reakcije sa svih strana

Mamić, međutim, nije usamljen u kritikama. Predstavljanje novog Maksimira izazvalo je veliki talas nezadovoljstva na društvenim mrežama, forumima i portalima.

Jedna od najvećih zamerki odnosi se na činjenicu da su tribine razdvojene i da između njih ostaju otvoreni uglovi. Deo navijača smatra da bi stadion trebalo da bude zatvoreniji i kompaktniji, dok se pojedini pitaju kako će takvo rešenje uticati na atmosferu, zaštitu od kiše i vetra i akustiku.

Koliko su reakcije bile burne pokazuju i ankete hrvatskih portala. "HRT" navodi da je u anketi "24sata" oko 90 odsto učesnika odgovorilo da im se dizajn ne dopada, dok je na "Tportalu" taj procenat bio 77 odsto, a na "Indexu" oko 79 odsto. Te ankete nisu reprezentativne za ukupnu javnost, ali pokazuju koliko je projekat izazvao reakcija među čitaocima.

Pokrenuta je čak i peticija kojom se traži da se odluka o izabranom rešenju ponovo razmotri. Prema HRT-u, za nekoliko sati prikupljeno je gotovo 16.000 potpisa.

Boban ne odustaje: "Ponovo bismo izabrali isto"

Dok kritike pljušte, Zvonimir Boban brani projekat. Predsednik Dinama poručuje da novi stadion neće ostati baš identičan predstavljenom prvom rešenju, ali da osnovna ideja neće biti napuštena.

Boban je istakao da će biti određenih korekcija, uključujući i plavu boju stadiona tokom utakmica, kao i da bi uglovi trebalo da budu zatvoreniji. Ipak, jasno je poručio da bi Dinamo, kada bi ponovo birao, opet stao iza istog arhitektonskog rešenja.

"Ljudi ne razumiju da Allianz Arena košta između 500 i 800 milijuna eura, pa i da postoji toliki novac, mi bismo ponovno izabrali ovo rješenje", rekao je Boban.

Pobednički projekat izabrao je žiri između 88 pristiglih radova iz više od 20 zemalja, a radovi na novom stadionu prema sadašnjim planovima trebalo bi da počnu 2029. godine.

Tako je novi Maksimir, umesto samo velikog zagrebačkog sportskog projekta, već postao tema žestoke javne rasprave - Mamić udara po projektu, navijači negoduju, dok Boban poručuje da će vreme pokazati zbog čega je baš ovo rešenje izabrano.