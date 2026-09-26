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Ašraf Hakimi će ipak morati da se pojavi pred sudom u Francuskoj, nakon što je Kasacioni sud odbio njegovu žalbu na odluku o upućivanju na suđenje zbog optužbi za silovanje.

Sud je odluku doneo 23. septembra, čime je potvrđeno da će fudbaler Pari Sen Žermena biti izveden pred Krivični sud, a datum suđenja još uvek nije određen.

Slučaj iz 2023. godine

Postupak protiv Hakimija pokrenut je zbog događaja iz februara 2023. godine. Mlada žena koju je fudbaler prethodno upoznao putem Instagrama optužila ga je za silovanje nakon što je otišla u njegov dom u okolini Pariza.

1/10 Vidi galeriju Ašraf Hakimi Foto: Latin Sport Images / Alamy / Profimedia, Mike Egerton / PA Images / Profimedia

Hakimi je od početka negirao optužbe.

Istraga je u februaru 2026. godine dovela do odluke da postoji dovoljno elemenata za njegovo upućivanje pred krivični sud. Tu odluku je u junu potvrdio Apelacioni sud u Versaju, nakon čega je odbrana fudbalera podnela žalbu Kasacionom sudu.

Sada je i poslednji pravni pokušaj da se takva odluka ospori odbijen.

Odluka nije presuda o krivici

Važno je naglasiti da Kasacioni sud nije odlučivao o tome da li je Hakimi kriv ili nevin. Njegova odluka odnosi se na pravne aspekte postupka i mogućnost da se slučaj iznese pred sud.

Hakimi će tako imati priliku da tokom suđenja iznese svoju odbranu, dok će sud razmatrati sve dokaze i iskaze obe strane. Fudbaler i dalje negira optužbe koje mu se stavljaju na teret.

Njegova advokatica Fani Kolen poručila je da optužbe protiv njenog klijenta nisu razmatrane pred Kasacionim sudom i da će elementi odbrane biti izneti tokom samog suđenja.

Za sada je izvesno samo da će Ašraf Hakimi biti izveden pred sud, dok datum procesa još nije poznat.

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