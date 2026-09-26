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Ante Vukušić (35) stavio je tačku na bogatu fudbalsku karijeru, ali iza njegovog oproštaja od terena ostaje priča koju je teško zaboraviti.

Nekadašnji miljenik navijača Hajduka, hrvatski reprezentativac i bivši fudbaler Kolubare iz Lazarevca prošao je kroz karijeru punu velikih uspona, padova i životnih iskušenja.

1/4 Vidi galeriju Hrvatski fudbaler Ante Vukušić Foto: Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, HRVOJE POLAN / AFP / Profimedia

I dok su ga navijači pamtili po golovima i partijama u dresu splitskog kluba, malo je poznato kroz šta je sve prolazio van terena. Jedan događaj iz perioda dok je igrao u Italiji mogao je ozbiljno da mu ugrozi ne samo karijeru, već i zdravlje.

Vukušić je doživeo saobraćajnu nesreću, nakon koje je počeo da oseća probleme sa disanjem. Međutim, godinama nije znao pravu prirodu problema. Nastavio je da igra fudbal, dok su lekari verovali da tegobe imaju drugi uzrok.

Tek kasnije, tokom boravka u Rusiji, usledilo je saznanje koje ga je potpuno zateklo - pregledi su pokazali da mu celo jedno plućno krilo ne funkcioniše.

"Doživeo sam saobraćajnu nesreću tokom igranja u Italiji, stradala mi je plućna maramica. Počeo sam da osećam probleme leti, kada su vrućine ja nisam mogao da dišem“, ispričao je Vukušić za "Mondo".

U početku ni sam nije pomišljao da je povreda ostavila toliko ozbiljne posledice. Lekari su smatrali da bi mogao da bude problem sa živcem, a bolovi su vremenom zaista postajali slabiji.

Zbog toga je Vukušić nastavio da igra.

I upravo tu počinje neverovatna priča.

Godinama je bio na fudbalskom terenu, a nije znao da mu jedno plućno krilo ne funkcioniše kako treba.

"Lekari su rekli da mi plućno krilo ne radi 100 odsto. To mi je godinama smetalo. Doktori su mislili da je živac koji se uklještio i da će bolovi popustiti. To se stvarno dešavalo, kada padnu temperature bilo je bolje i mislio sam da je problem nestao", govorio je hrvatski fudbaler.

Onda je otišao u Rusiju i sve se promenilo

Vukušić je kasnije karijeru nastavio u Rusiji, gde je trebalo da igra za Tosno. Međutim, tada su lekari konačno otkrili ono što prethodno nije bilo ustanovljeno.

Pregledi su pokazali da je problem sa plućima mnogo ozbiljniji nego što je fudbaler do tada verovao.

"U Rusiji sam imao tu povredu za koju nisam ni znao da je imam. To je bio problem sa plućima. Počelo je da me guši! Bio sam na magnetnoj, pa na rendgenu i tek tamo se videlo da mi celo plućno krilo ne radi. Lekari su tvrdili da sam fenomen, nisu znali kako neko može da živi tako, a ne da igra fudbal."

Usledila je operacija, a Vukušić je četiri ili pet meseci morao da bude van terena.

Tosno tako praktično nije ni stigao da zaigra, a fudbaler je u jednom trenutku razmišljao i o tome da li uopšte treba da nastavi karijeru.

Od miljenika Poljuda do Srbije

Vukušić je fudbalski stasao u Junaku iz Sinja, ali ga je još kao tinejdžera primetio Hajduk. Preselio se u Split i vrlo brzo postao jedan od miljenika navijača.

Na Poljudu je postao najmlađi kapiten u istoriji kluba, a posebno se pamti njegov gol protiv Anderlehta u Ligi Evrope.

Posle Hajduka usledila je velika selidba po Evropi – Peskara, Lozana, Vasland-Beveren, Grojter Firt, Tosno, Olimpija Grudžadž, Krško, Olimpija, FCSB, Mesina, Tuzla siti...

A onda je 2023. godine stigao u Srbiju.

Kolubara iz Lazarevca dovela ga je kao jedno od najvećih pojačanja pred sezonu u Superligi.

U Lazarevcu je proveo sezonu i odigrao 28 utakmica, uz četiri gola i dve asistencije. Posebno se izdvojio het-trikom protiv Čukaričkog u pobedi 3:2.

Ali Vukušić tada nije govorio samo o fudbalu.

01:07 Magija Tadića i gol Srbije Izvor: Arena 2 Premium

Iznenadilo ga je koliko ljudi u Lazarevcu prati njegov Hajduk.

"Kada sam prvi put došao, ovde u kancelariji je bilo sedmoro-osmoro ljudi. Svi su mi pričali o Hajduku, o igračima koji su igrali pre nego što sam se rodio. Baš sam se iznenadio da ljudi u Lazarevcu toliko prate Hajduk. Gledaju njegove utakmice na televiziji", pričao je tada.

Karijera završena tamo gde je sve počelo

Vukušić je kroz karijeru promenio veliki broj klubova i država, igrao za mlađe selekcije Hrvatske, a 2012. godine dobio je priliku i u seniorskoj reprezentaciji.

Za „vatrene“ je odigrao jedan meč – protiv Švajcarske.

Sada je došlo vreme za kraj.