Slušaj vest

Čuveni fudbalski as je o teškom finansijskom periodu govorio na Portugal fudbal samitu, gde je otkrio, između ostalog, da su na njegovu situaciju uticali problemi sa bivšim agentom i ozbiljni porodični problemi.

Bivši fudbaler Real Madrida je istakao da je, uprkos tome što je još tokom igračke karijere razmišljao o životu posle fudbala, napravio greške koje su ga skupo koštale.

"Zbog agenata i porodičnih problema, izgubio sam 99 odsto svega što sam zaradio u fudbalu", rekao je Roberto Karlos.

1/9 Vidi galeriju Roberto Karlos Foto: Profimedia, AP/Kirsty Wigglesworth

On nije pominjao kako je na sve to uticao razvod posle 15 godina braka, ali je opisao koliko je situacija bila ozbiljna i rekao da je u jednom trenutku njegov bankovni račun preko noći praktično ostao prazan.

"Imao sam probleme sa ljudima koji su mi ostavili račun na nuli. Imao sam problem sa bivšim agentom i veoma ozbiljan porodični problem. U četvrtak sam otišao da spavam u ponoć, a u petak sam dobio gomilu papira za koje nisam znao da postoje".

Upozorenje mlađe fudbalere

Legendarni levi bek ima želju da iz njegove priče izvuku pouku i drugi profesionalni fudbaleri.

"Napravio sam greške i zato molim mlađe igrače da ne naprave iste", poručio je Brazilac.

Roberto Karlos je istakao da je još tokom igračke karijere razmišljao o tome šta će raditi nakon povlačenja. Imao je licencu sportskog direktora i sarađivao sa brojnim brendovima, ali ga to nije zaštitilo od finansijskih problema koji su usledili.

U obnovi finansija i porodičnog života pomogao mu je poslovni partner Pol Brajten i njegova kompanija. Roberto Karlos je danas ambasador Real Madrida, a svoje iskustvo koristi kako bi mlađim fudbalerima ukazao na rizike koji dolaze sa velikim zaradama.

Za čoveka koji je tokom karijere osvojio praktično sve što je mogao, priča o gubitku 99 odsto zarade predstavlja jedno od najtežih poglavlja njegovog života. Ipak, Brazilac je uspeo da se ponovo finansijski i privatno organizuje i da danas bez problema govori o greškama koje je napravio upravo kako ih drugi ne bi ponovili.

Buran ljubavni život - 11 dece sa sedam žena

Sudeći po onome što se zna u javnosti Karlosu nije bilo lako da odoli lepim ženama. Dva puta se ženio, ali je imao afera van braka.

Prema onome što se zna ima 11 dece sa sedam različitih žena.

Bivši fudbaler "kraljevskog kluba" je priznao da nije u kontaktu sa svom decom.

"Nemam kontakta s decom zbog njihovih majki. Oni samo razmišljaju o finansijskoj strani. Ima jedna Meksikanka koja me zove samo kad joj treba novac. Pokušavam da dajem deci što je više moguće, ali od njihovih majki čujem samo da se žale na novac. Pokušavaju da iskoriste oca njihovog deteta", rekao je svojevremeno Roberto Karlos.

Bonus video: