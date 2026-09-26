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Reprezentacija Srbije u nedelju na stadionu "Rajko Mitić" dočekuje Holandiju u okviru Lige nacija, a gosti će u Beograd stići sa problemom više.

Novi selektor „lala“ Ćavi već je na debiju protiv Nemačke morao da se suoči sa određenim kadrovskim problemima, a sada je potvrđeno da će protiv Srbije imati još jednu opciju manje.

Nakon što je ranije otpao Brajan Brobi, Holandija je ostala i bez Lutšarela Gertrejdea. Štoper PSV-a neće doputovati u Beograd, a Ćavi je odlučio da ne pozove naknadnu zamenu.

To znači da će Holanđani na Marakanu izaći sa jednim igračem manje u konkurenciji, što je svakako vest koja može da obraduje tabor Srbije pred važan duel.

Ćavi je selektorsku funkciju počeo remijem protiv Nemačke, a sada ga čeka gostovanje u Beogradu i duel sa „orlovima“.

Srbija, sa druge strane, u utakmicu ulazi posle poraza od Grčke. Izabranici Veljka Paunovića imali su sjajan početak i poveli već u četvrtom minutu preko Andrije Živkovića.

Međutim, Grci su uspeli da preokrenu rezultat i golovima Kolisa i Duvakisa stignu do pobede.

Srbija - Grčka, Liga nacija 24.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Sada „orlove“ čeka potpuno drugačiji izazov.

Holandija dolazi na Marakanu, ali Ćavi neće imati kompletan kadar na raspolaganju. Posle Brobija, ostao je i bez Gertrejdea – i to pred duel sa Srbijom koji bi mogao mnogo da znači u nastavku Lige nacija.

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