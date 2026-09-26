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Crno-beli su od strane španskog tima zaustavljeni u plej-ofu kvalifikacija za Ligu konferencija, a iako su u revanšu odigranom u Beogradu pobedili rezultatom 2:1 ta utakmica je donela sa sobom posledice koje nikako nisu potrebne klubu.

Naime, Partizan je od strane UEFA kažnjen sa ukupno 42.000 evra.

Disciplinska komisija je deo odluke objasnila rasističkim i/ili diskriminatornim ponašanjem.

1/14 Vidi galeriju Grobari na Partizan - Hetafe Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Takođe, Partizanu je aktivirana uslovna kazna koju je izreklo žalbeno telo UEFA 28. jula, pa će crno-beli na narednoj evropskoj utakmici u kojoj budu domaćini morati da zatvore sektor od 5.000 mesta na zapadnoj tribini.

Deo kazne odnosi se i na paljenje pirotehničkih sredstava, kao i na upotrebu lasera.

Partizan je ponovo dobio uslovnu kaznu i to zatvaranje 15.000 mesta na zapadnoj i južnoj tribini i ona će biti aktivirana ukoliko u naredne dve godine dođe do novih prekršaja.

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