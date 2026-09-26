UEFA NEMILOSRDNA - PARTIZAN PONOVO KAŽNJEN! Crno-beli žestoko udareni po džepu, ali to nije sve...
- UEFA je kaznila Partizan sa ukupno 42.000 evra zbog ponašanja navijača na meču protiv Hetafea, uz obrazloženje o rasističkom i/ili diskriminatornom ponašanju.
- Crno-belima je aktivirana uslovna kazna, pa će na narednoj evropskoj utakmici kod kuće morati da zatvore sektor od 5.000 mesta na zapadnoj tribini.
Crno-beli su od strane španskog tima zaustavljeni u plej-ofu kvalifikacija za Ligu konferencija, a iako su u revanšu odigranom u Beogradu pobedili rezultatom 2:1 ta utakmica je donela sa sobom posledice koje nikako nisu potrebne klubu.
Naime, Partizan je od strane UEFA kažnjen sa ukupno 42.000 evra.
Disciplinska komisija je deo odluke objasnila rasističkim i/ili diskriminatornim ponašanjem.
Takođe, Partizanu je aktivirana uslovna kazna koju je izreklo žalbeno telo UEFA 28. jula, pa će crno-beli na narednoj evropskoj utakmici u kojoj budu domaćini morati da zatvore sektor od 5.000 mesta na zapadnoj tribini.
Deo kazne odnosi se i na paljenje pirotehničkih sredstava, kao i na upotrebu lasera.
Partizan je ponovo dobio uslovnu kaznu i to zatvaranje 15.000 mesta na zapadnoj i južnoj tribini i ona će biti aktivirana ukoliko u naredne dve godine dođe do novih prekršaja.
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