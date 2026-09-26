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Francuska je pobedom počela novu sezonu Lige nacija, ali je slavlje "trikolora" brzo palo u drugi plan.

Kilijan Mbape postigao je jedini gol protiv Turske, a samo nekoliko trenutaka kasnije usledila je scena koja je zabrinula sve u taboru Francuske i Real Madrida.

Kapiten Francuske povredio je levo koleno prilikom akcije u kojoj je postigao pogodak. Mbape je odmah nakon gola dobio medicinsku pomoć, pokušao da nastavi utakmicu, ali je ubrzo ponovo pao i pokazao da ne može dalje.

Zinedin Zidan nije imao dilemu.

Selektor Francuske izveo je Mbapea iz igre u 59. minutu, a posle utakmice otvoreno priznao da situacija nije dobra.

"Nažalost, ne izgleda dobro. Moraće da se vrati u Madrid. Nećemo rizikovati. Koleno mu je oteklo i nije ohrabrujuće", rekao je Zidan.

Gol za pobedu, pa bolna scena

Mbape je u 54. minutu zatresao mrežu Turske posle asistencije Majkla Olizea i doneo Francuskoj minimalnu pobedu na debiju Zinedina Zidana.

Bio je to njegov 67. gol za reprezentaciju Francuske, ali je slavlje trajalo veoma kratko.

Napadač Real Madrida odmah je počeo da oseća probleme u kolenu. Posle ukazane pomoći vratio se na teren, ali je ubrzo ponovo morao da sedne na travu i zatraži izmenu. U 59. minutu umesto njega ušao je Désire Doue.

Zidan je kasnije objasnio da je Mbape prilikom šuta hiperekstendirao koleno, zbog čega je stručni štab odlučio da ne rizikuje.

1/4 Vidi galeriju Povreda Mbapea na meču protiv Turske Foto: Fatih Erdogdu / Zuma Press / Profimedia, Tolga Uluturk / Zuma Press / Profimedia

Mbape napušta reprezentaciju i vraća se u Madrid

Ubrzo nakon Zidanove izjave oglasio se i Fudbalski savez Francuske.

Potvrđeno je da Mbape ima povredu tetive kolena i da će napustiti reprezentativni kamp i vratiti se u Madrid na dalju procenu i lečenje.

To znači da će Francuska morati bez svog kapitena u nastavku ovog okupljanja.

"Trikolori" već u ponedeljak igraju protiv Belgije, a zatim ih očekuju i dueli sa Italijom 2. oktobra i ponovo Belgijom 5. oktobra. Mbape je zbog povrede otpisan za ostatak reprezentativne akcije.

Zidan slavio debi, ali ostao bez najveće zvezde

Zinedin Zidan tako je pobedom debitovao na klupi Francuske, ali je cena trijumfa bila veoma visoka.

Francuska je osvojila tri boda, ali je ostala bez svog kapitena i najboljeg strelca.

Za dodatnu brigu razloga ima i Real Madrid, pošto će Mbape sada biti pregledan u Madridu kako bi se utvrdila tačna težina povrede i koliko će morati da odsustvuje.

Zidan je tako dobio savršen rezultat na debiju, ali je istovremeno dobio i razlog za ozbiljnu glavobolju - Mbape je morao da napusti reprezentaciju, a sada svi čekaju rezultate pregleda u Madridu.