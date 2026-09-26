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Erling Haland mogao bi da napusti Mančester siti ukoliko se kriza oko engleskog giganta dodatno produbi!

Strani mediji sve glasnije pišu o mogućem odlasku Norvežanina, a situaciju na Etihadu pomno prate Real Madrid i Barselona.

Španci čekaju svoju šansu

Priča o Halandovom odlasku iz Mančestera ponovo je dobila na snazi. U Real Madridu i Barseloni postoji uverenje da bi napadač mogao da razmotri promenu sredine tokom 2027. godine. Prema tim informacijama, postoji i određeno razumevanje između igrača i čelnika Sitija da bi klub bio spreman da razmotri njegov odlazak ukoliko Haland jednog dana poželi novi izazov.

Barselona već duže vreme prati situaciju oko jednog od najboljih napadača sveta, dok se Real Madrid takođe povezuje sa njegovim imenom. Navodno oba španska velikana pažljivo prate razvoj situacije i čekaju eventualni trenutak kada bi Haland mogao da postane dostupan.

1/4 Vidi galeriju Erling Haland Foto: Andrew Yates / imago sportfotodienst / Profimedia, News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia, images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Presuda Sitiju dodatno raspirila priču

Situaciju dodatno komplikuju najnovija dešavanja oko Mančester sitija. Nezavisni tribunal doneo je odluke u slučaju 115 optužbi koje je Premijer liga podigla protiv kluba, a postupak sada ulazi u žalbenu fazu. Siti je poručio da proces i dalje traje i da postoje značajni elementi koji tek treba da budu završeni.

Upravo zbog potencijalnih posledica tog slučaja, pojavile su se nove spekulacije o budućnosti najvećih zvezda na Etihadu.

Haland, međutim, za sada ostaje u Mančesteru. I dok jedni već najavljuju njegov spektakularni odlazak u Španiju, drugi tvrde da Norvežanin nema nameru da napusti klub.

Jedno je sigurno – priča o njegovoj budućnosti tek počinje da se zahuktava.