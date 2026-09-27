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Mančester siti je ponovo u centru pažnje, ali Rodri ne okreće leđa bivšem klubu. Španski vezista, koji danas nosi dres Barselone, poručio je da i dalje veruje čelnicima kluba sa Etihada uprkos izveštajima o odluci nezavisne komisije u slučaju koji godinama potresa engleski fudbal.

Britanski mediji objavili su da je komisija utvrdila odgovornost Mančester sitija za većinu prekršaja koji su bili predmet postupka. Ipak, kazna još nije određena, dok iz kluba poručuju da proces i dalje traje i da „značajni elementi“ tek treba da budu završeni.

Siti je tokom celog postupka negirao kršenje pravila, a očekuje se i žalba.

"Kada nekoga pogledate u oči, verujete mu"

Rodri je za Mančester siti odigrao 196 utakmica u periodu od 2019. do 2026. godine, a kaže da su igrači od čelnika kluba sve vreme dobijali uveravanja da nema razloga za brigu.

"Uvek su nam govorili koliko su uvereni u svoju nevinost. Kada nekoga pogledate u oči i on vam tako govori, verujete mu. Imamo i primer iz 2020. godine, kada je proces bio sličan, a na kraju se sve završilo drugačije", rekao je Rodri.

Španac ističe da slučaj nije unosio nervozu u svlačionicu Mančester sitija.

"Bili smo veoma mirni. Nikada niste videli da je ekipa nervozna zbog takvih stvari. Danas više klubova prolazi kroz ovakve situacije, to je deo fudbala. Svi moraju da poštuju pravila i za mene je to dobra stvar."

1/4 Vidi galeriju Reprezentativac Španije - Rodri Foto: Heuler Andrey Da Silva, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia, Florencia Tan Jun / Getty images / Profimedia, Martin Fonseca / Zuma Press / Profimedia

Rodri ne menja stav

Bivši fudbaler Sitija još jednom je jasno ponovio da veruje onome što su mu čelnici kluba govorili tokom svih ovih godina.

"Uvek su naglašavali da nisu uradili ništa pogrešno i mi u to verujemo. Dok se ne dokaže suprotno, verovaćemo klubu."

Sada ostaje da se vidi kakav će biti epilog čitavog procesa. Prema pravilima Premijer lige, moguće sankcije mogu da uključuju novčanu kaznu i oduzimanje bodova, dok je kao krajnja mogućnost predviđeno i izbacivanje iz lige.

Ipak, konačna kazna još nije određena, a Mančester siti insistira na tome da postupak nije završen.

Rodri je, u međuvremenu, izabrao da ostane uz ljude kojima je godinama verovao – sve dok se eventualna krivica pravosnažno ne utvrdi.