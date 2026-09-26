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Srbija je porazom od Grčke nakon preokreta otvorila Ligu nacija, a sada će imati težak posao da popravi utisak.

Orlovi će protiv Holandije igrati u nedelju od 18 časova.

Veljko Paunović je u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi održao konferenciju za medije na kojoj je najavio predstojeći meč.

1/5 Vidi galeriju Veljko Paunović konferencija za medije pred mečeve Lige nacija Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

"Imali smo jedan peh na treningu, Lučić je izvrnuo zglob, videćemo njegovu situaciju", poručio je Paunović.

Osvrnuo se na utakmicu protiv Grčke. Orlovi su imali gol prednosti, ali su u drugom poluvremenu primili dva gola.

"Moglo je da se završi u njihovim šesnaestercu umesto u našem. To je fudbal, moramo da budemo objektivni. Da se to desilo, mi bismo bili prvi. Moramo da budemo svesni da je ovo poligon, da moramo da prođemo kroz čistilište, neprijatne situacije".

Upitan je o Luki Joviću i velikom promašaju protiv Grčke.

"Prvo što sam mu rekao da zaboravi taj momenat. Luka je neosporno majstor, moramo da budemo strpljivi sa napadačima, pa i sa njim. Oprezno što se tiče te strane, verujem u njegov kvalitete. Poznajem ga od ranijih dana, od Zvezde i U17 reprezentacije. Sećam se utakmice protiv Nemačke na Evropskom kada je bilo 2:2. Poznavajući ga i njegov repertoar, koliko je efikasan, imali smo jednu akciju gde je lopta ušla u 16 Nemačke, gde je udarac izblokiran više puta. Molio sam se da lopta dođe do Luke i on ga je dao".

Jedna stvar mnogo važna

Stiglo je odmah i pitanje o Srđanu Babiću koji nije igrao protiv Grčke i koji je za reprezentaciju igrao samo 10 puta.

"Srđan je fantastičan momak, imao je peh da se povredio i to je bilo ozbiljnije. Obradovao sam se kada se vratio, pa je imao vrstu kontuzije, pa se opet vratio. Obraćam pažnju, mogu da ga poredim sada i kada je počeo. Isto je dobar momak, profesionalac, voli reprezentaciju, narod, zemlju. Daje nam mogućnost sa kvalitetima da dobije šansu, da nam pomogne. Biće teško svim ekipama da rasporede snage, pa tako i nama, a da se ne izgubi kvalitet".

Poručio je selektor i da je najvažnije kako i koliko igrači igraju u klubovima.

"Važno je da shvatimo da u reprezentaciji mi imamo limitirano vreme. Poziv u reprezentaciju dobija se u klubu, gde se sve te stvari organiski dešavaju - u klubu... Ja sad neću da pričam kako bi trebao da razmišlja neko. Ali ako ne igraš u svojoj ekipi, ti moraš da shvatiš poruku. Ako nisi igrao zbog nekih okolnosti, povrede, iskljuečenja... onda treba da kažeš "ja moram da podignem nivo"; moraš da pokažeš bes, glad, da pokažeš samopouzdanje. Tako funkcionišu stvari", rekao je Veljko Paunović.

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