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Povratak u nacionalni tim Dušan Tadić je obeležio asistencijom za gol Andrije Živkovića, ali nažalost, nakon toga je Srbija primila dva gola, pa je Grčka preokretom stigla do pobede u prvoj utakmici Lige nacija.

Sledeći meč Orlovi će igrati protiv Holandije, a kao kapiten, najiskusniji fudbaler Srbije i neko ko je veliki deo igračke karijere proveo u Holandiji, Tadić je pravi sagovornik pred ovaj meč.

"Poznajem dosta igrača, igrao sam sa 50-60 posto reprezentativaca, a ostali... igrao sam protiv njih. Lepo je videti u kom smeru su im otišle karijere. Velika većina - ozbiljni klubovi, lepo je to videti. Mislim da selektor i njegov tim rade besprekorno analizu, uvek dobijemo dobre informacije. Možemo mi nešto da dopunimo, ali mislim da nema potrebe, vode računa o svemu", rekao je Tadić na konferenciji za medije i dodao:

"Generalno, Holanđani ne vode toliko računa o protivniku. Analiziraju, ali razmišljaju o sebi, pogotovo sa novim selektorom. Mislim da su fokusirani više sami na sebe".

1/6 Vidi galeriju Dušan Tadić ponovo u reprezentaciji Srbije Foto: Fss

Osvrnuo se na utakmicu protiv Grčke.

"Dobro smo krenuli, bilo je dobro, malo smo im prepustili inicijativu mahinalno. Mislim da je bila jako dobra utakmica da izvučemo pouke i da vidimo mi gde hoćemo da završimo. Kada igraš protiv takvih reprezentacija samo možeš da izvlačiš pouke, da dobiješ konstruktivnu kritiku, da pravimo ekipu za taj mart koji je najbitniji", podsetio je kapiten na početak kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Upitan je i o Lazaru Samardžiću kojeg su mnogi videli kao njegovog naslednika u dresu reprezentacije.

"Ja sam sa njim uvek imao dobar odnos, super smo se slagali od početka. Volim ga mnogo, volim kakav je igrač i kakav je momak. Pričali smo o njemu, on je fenomenalan igrač, mislim da treba da bude bezobrazniji, da treba da preuzme odgovornost, da bude žustriji. Mi smo svi ovde drugačiji profili i karakteri. Neko je mirniji, neko žustriji, svi smo ovde tu da pomognemo svima da budu bolji. Tako je i meni bilo kad sam dolazio. Mislim da će on tek da pruža dobre partije", poručio je Tadić.

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