Fudbalska reprezentacija Srbije od 18 časova igra drugu utakmicu u Ligi nacija.
Fudbal
POPRAVNI ZA PAUNOVIĆA I ORLOVE JOŠ TEŽI OD PRVOG ISPITA! Evo kada i gde možete da gledate utakmicu Srbija - Holandija
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Srbija, predvođena selektorom Veljkom Paunovićem, u drugom kolu će igrati protiv Holandije na stadionu Rajko Mitić.
Utakmica protiv Holandije stiže nakon poraza od Grčke koji se dogodio nakon preokreta u prvom kolu na istom mestu.
Srbija - Grčka, Liga nacija 24.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
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Holandija je u prvoj utakmici grupe 2 osvojila bod kao domaćin protiv Nemačke. Ta utakmica je završena rezultatom 1:1.
Tekstualni prenos utakmice Srbija - Holandija iz minuta u minut moći ćete da pratite na Kurir sportu.
Televizijski prenos je obezbeđen na kanalu Arena sport Premium 1.
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