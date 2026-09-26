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Odluka nezavisne komisije da proglasi Mančester Siti krivim po 114 od 115 tačaka optužnice za kršenje finansijskih pravila izazvala je ozbiljnu pometnju na "Etihadu".

Kako navode engleski mediji, pojedini prvotimci navodno su već zatražili od svojih agenata da ispitaju mogućnosti za transfer, zbog neizvesnosti oko budućnosti kluba i mogućih drakonskih kazni.

Foto galerija sa finala FA kupa Foto: Daniel Weir/Sports Press / Zuma Press / Profimedia

Siti je najavio žalbu, dok se među mogućim sankcijama pominju novčana kazna, oduzimanje titula, ali i izbacivanje u niži rang.

Dodatni problem predstavljaju i rivali iz Premijer lige, koji razmatraju pravne poteze i potencijalne zahteve za višemilionsku odštetu. Pred Sitijem je tako period velike neizvesnosti, kako na terenu, tako i van njega.

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