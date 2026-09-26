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"Nakon medijskih izveštaja u petak, mnogi od vas su veče proveli odgovarajući na pitanja i poruke prijatelja, porodice i kolega. I ja sam. Evo šta sam rekao svojoj porodici: 'Postupak Premijer lige još nije završen, a naše uverenje i odlučnost da dokažemo nevinost kluba jednaki su kao i kada je sve ovo počelo' ", naveo je Al Mubarak u saopštenju.

Skaj je preneo da je postupak ušao u fazu žalbe, posle navoda da je većina optužbi dokazana.

"Postoji mnogo toga što bih želeo da podelim sa vama kako bih vam objasnio zbog čega smo toliko uvereni u svoju poziciju. Međutim, stroga poverljivost pravnog postupka, kao i naša odlučnost da je poštujemo, znači da to trenutno ne mogu da učinim. Čak je i ovo pismo prošlo nekoliko pravnih provera kako bismo bili sigurni da je u skladu sa pravilima", naveo je predsednik mančesterskog kluba.

On je rekao da ima onih koji žele da uspore napredak kluba, ali da se ništa nije promenilo.

"Iako su neki požurili da donesu sopstvene zaključke i iako je oko nas mnogo buke, ništa se nije promenilo. I ranije smo se zajedno suočavali sa izazovima i izlazili kao pobednici. I dalje ima onih koji žele da uspore napredak našeg kluba. Nećemo im pružiti tu priliku", naveo je on i dodao da posle pauze zbog obaveza reprezentacija, klub očekuju uzbudljivi dani.

"Za dve nedelje gostujemo na Enfildu, a potom na stadionu Etihad dočekujemo Pari Sen Žermen u Ligi šampiona, utakmice koje nam pružaju priliku da proslavimo snagu porodice Mančester sitija", rekao je Al Mubarak.

Premijer liga je u februaru 2023. godine pokrenula postupak protiv Mančester sitija nakon četvorogodišnje istrage, a optužbe se odnose na period od sezone 2009/2010 do 2017/2018, kao i na to da klub nije sarađivao u istrazi od 2019. do 2023.

Među navodima su nepravilnosti u vezi sa finansijskim izveštajima, prihodima od sponzorstava, zaradama igrača i trenera, kao i nepoštovanje finansijskih pravila Evropske fudbalske unije (Uefa) i Premijer lige.

Siti je od početka negirao optužbe i navodio da odbranu potkrepljuje mnoštvo neoborivih dokaza.

Kako je preneo Skaj, ako Komisija presudi protiv Sitija, može da ga kazni na bilo koji način koji smatra prikladnim.

Prema pravilima Premijer lige, kazna bi mogla da bude oduzimanje bodova, novčana kazna ili čak izbacivanje iz lige.