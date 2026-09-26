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Irska bi u nedelju u Debrecinu trebalo da odigra prvu od tih utakmica protiv Izraela, a konferencija za medije i današnji trening kasnili su više od pet sati, pošto su igrači u hotelu ponovo razgovarali o tome da li bi trebalo da izađu na teren.

"Jedan igrač je selektoru izrazio nelagodu zbog odigravanja ove utakmice i saopštio mu da namerava da napusti reprezentaciju. Kao što možete da razumete, ta nova okolnost zahtevala je vreme i razmatranje ostatka ekipe", rekao je izvršni direktor Fudbalskog saveza Irske (FAI) Dejvid Kurel na konferenciji za medije. Kurel je rekao da su igrači glasali i da je "značajna većina" bila da se utakmice odigraju.

"Na osnovu toga, Savez je doneo odluku, u ime irskog fudbala, da se ova utakmica odigra, kao što smo oduvek nameravali da ispunimo obaveze i odigramo predviđene utakmice", naveo je on.

Golman Gevin Bazunu je, prema navodima medija, sinoć rekao ekipi da ne želi da igra. Njegovo ime nije pomenuto na konferenciji za medije, ali se čini da je napustio reprezentaciju.

„Svi ostali igrači danas treniraju. Razgovori i dalje traju i još nismo doneli konačan zaključak, ali idemo dalje, utakmica će biti odigrana i treniraćemo. Večeras će biti još razgovora, a verovatno i sutra", rekao je selektor Irske Hejmir Halgrimson.

Novinari u Debrecinu, gde će Izrael u nedelju biti domaćin utakmice, ostali su da čekaju pošto im je saopšteno da će konferencija za medije biti održana nakon treninga. To je objavljeno samo 15 minuta pre zakazanog početka, ali je i trening kasnio.

Pritisak na reprezentaciju je sve veći u Irskoj, gde postoji snažna podrška Palestincima, a od ekipe se traži da bojkotuje dve utakmice, prvu u nedelju, a drugu 4. oktobra kada će Irska biti domaćin u Bačkoj Topoli.

Fudbaler Irske Džejson Najt rekao je u četvrtak poraza od selekcije Kosova 0:1 da se igrači nalaze u teškoj situaciji i da smatra da utakmice ne bi trebalo da budu odigrane.

Halgrimson je ranije rekao da njegova ekipa "ne igra sa genocidom, već protiv genocida".

"Igramo protiv Izraela, ne igramo sa Izraelom", što je izazvalo žestoku reakciju Fudbalskog saveza Izraela, koji je islandskog selektora optužio za "glupost, neznanje i licemerje".

Irski savez se protivio pozivima na bojkot utakmica, uz obrazloženje da bi Evropska fudbalska unija (Uefa) mogla da izrekne stroge kazne reprezentaciji.

Više od 160 irskih sportista potpisalo je otvoreno pismo u kojem su pozvali FAI da preispita odluku da se utakmice odigraju.

Prošle nedelje su se ispred hotela reprezentacije u Dablinu okupili demonstranti koji su pozivali igrače da bojkotuju utakmice. Bivši selektor Irske Brajan Ker rekao je da je FAI izgubio poštovanje irskog naroda time što je odlučio da se utakmice odigraju.