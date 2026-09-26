Slušaj vest

Iznenada je preminuo Miloje Radičević Žabac, dugogodišnji sportski novinar koji je tokom karijere radio u brojnim poznatim medijima.

Novinarski put počeo je u sportskoj redakciji Radio Obrenovca, a od 1994. godine bio je honorarni saradnik lista Sport. Najpre je izveštavao iz Lazarevca, a potom je radio i u beogradskoj rubrici, gde je posebno pratio nižerazredni fudbal.

Tokom karijere pisao je i za Večernje novosti, Vojska, Borbu Sport 92, Danas i Sportski žurnal, dok je jedno vreme bio i urednik sportske redakcije RTV GEM.

Opelo i sahrana Miloja Radičevića biće održani u nedelju, 27. septembra, u 14 časova na Novom groblju u Velikim Crljenima.

Ne propustiteEvroligaPOJAČANJE SE HITNO TRAŽI! Partizan već napravio izbor? Evo ko menja povređenog Vilisa - jedina opcija!
KK Partizan
EvroligaPAKAO ODMAH NA STARTU! Partizan ostao bez Dereka Vilisa!
PARTIZAN-ARMANI_10.JPG
KošarkaODLUKA KOJA SE ČEKA! Evo kada bi ABA liga konačno mogla da krene!
aba-logo.jpg
MMAZAGREB U ŠOKU - KRUŽE JEZIVI DETALJI SMRTI MMA BORCA: Bager pokupio telo i ubacio ga u kamion sa građevinskim otpadom
Abraham Salimon Are

BONUS VIDEO:

00:50
Iznenada preminuo Edin Avdić Izvor: Kurir