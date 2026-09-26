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Iznenada je preminuo Miloje Radičević Žabac, dugogodišnji sportski novinar koji je tokom karijere radio u brojnim poznatim medijima.

Novinarski put počeo je u sportskoj redakciji Radio Obrenovca, a od 1994. godine bio je honorarni saradnik lista Sport. Najpre je izveštavao iz Lazarevca, a potom je radio i u beogradskoj rubrici, gde je posebno pratio nižerazredni fudbal.

Tokom karijere pisao je i za Večernje novosti, Vojska, Borbu Sport 92, Danas i Sportski žurnal, dok je jedno vreme bio i urednik sportske redakcije RTV GEM.

Opelo i sahrana Miloja Radičevića biće održani u nedelju, 27. septembra, u 14 časova na Novom groblju u Velikim Crljenima.

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