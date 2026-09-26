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Bivši generalni direktor PartizanaMiloš Vazura pojavio se na utakmici Srbije i Grčke, a nakon meča govorio je o reprezentaciji, ali i aktuelnim dešavanjima u Humskoj.

Vazura je istakao da i dalje prati Partizan, iako se od odlaska iz kluba gotovo uopšte ne pojavljuje u javnosti.

1/15 Vidi galeriju Miloš Vazura Foto: Starsport/FK Partizan, Starsport/Peđa Milosavljević, Starsport

„Nemam komentar na dešavanja u Partizanu. Pratim svakako sve utakmice Partizana i reprezentacije, samo nisam dolazio na stadion. Drago mi je što je Simić debitovao za Srbiju, a tu je i Dragojević koji je skoro otišao iz Humske“, rekao je Vazura za "Sportski žurnal".

Osvrnuo se i na poraz Srbije od Grčke, poručivši da smatra da su negativne reakcije bile preterane.

- Nisu mi normalni negativni komentari u medijima posle poraza. Mislim da ljudi nisu svesni koliko je Grčka jaka. Pogledajte im tim – imaju fudbalere u Engleskoj, Nemačkoj... Naša reprezentacija je izgledala dobro, a siguran sam da Veljko Paunović zna šta radi i da mu je potrebna podrška - poručio je nekadašnji čelnik Partizana.

Vazura je govorio i o povratku Dušana Tadića u reprezentaciju, kao i izostanku Dušana Vlahovića.

- Dobro je što se Tadić vratio, mislim da nam je nedostajao. Videlo se već protiv Grčke da je osvežio ekipu. Nedostajali su nam svakako Vlahović i Milenković. Ne verujem u te glasine oko Vlahovića i reprezentacije, odnosno toga da postoji problem. Verujem da je zaista povređen i znam da će uvek igrati za Srbiju - zaključio je Vazura.

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