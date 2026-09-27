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Kilijan Mbape doživeo je povredu levog kolena tokom reprezentativnog okupljanja Francuske, potvrdio je Real Madrid zvaničnim saopštenjem.

Francuski napadač povredio se u drugom poluvremenu utakmice protiv Turske u Ligi nacija, i to nakon što je postigao pobedonosni pogodak.

Sukob Kilijana Mbapea i Nikole Katića Foto: Joachim Bywaletz / imago sportfotodienst / Profimedia, Ayman Alahmed / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon pregleda u Madridu utvrđeno je da je Mbape doživeo hiperekstenziju zadnje kapsule levog kolena. Prema prvim procenama, očekuje ga pauza od 10 do 12 dana.

To znači da će Real Madrid u narednom periodu morati da bude bez svoje najveće zvezde, dok će se Mbapeov povratak na teren pratiti iz dana u dan.

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Kilijan Mbape poruka na srpskom Izvor: Instagram/Real Madrid