Poznato kada se vraća na teren!
maler
LOŠE VESTI ZA REAL! Mbape povređen, čeka ga pauza!
Slušaj vest
Kilijan Mbape doživeo je povredu levog kolena tokom reprezentativnog okupljanja Francuske, potvrdio je Real Madrid zvaničnim saopštenjem.
Francuski napadač povredio se u drugom poluvremenu utakmice protiv Turske u Ligi nacija, i to nakon što je postigao pobedonosni pogodak.
Sukob Kilijana Mbapea i Nikole Katića Foto: Joachim Bywaletz / imago sportfotodienst / Profimedia, Ayman Alahmed / imago sportfotodienst / Profimedia
Vidi galeriju
Nakon pregleda u Madridu utvrđeno je da je Mbape doživeo hiperekstenziju zadnje kapsule levog kolena. Prema prvim procenama, očekuje ga pauza od 10 do 12 dana.
To znači da će Real Madrid u narednom periodu morati da bude bez svoje najveće zvezde, dok će se Mbapeov povratak na teren pratiti iz dana u dan.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši