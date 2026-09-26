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Strelci za Luksemburg bili su Leandro Bareiro u 37. i Vinsent Til u 65. minutu.

Gol za Bugarsku postigao je Asen Čandarov u 18. minutu.

U istoj grupi, Island i Estonija su u Rejkjaviku odigrali nerešeno 1:1.

Poveo je Island golom Anrija Gudjonsena u 45. minutu, a izjednačenje Estoniji doneo je Maksim Paskotsi pogotkom u 64. minutu.

U narednom kolu, Bugarska će dočekati Estoniju, a Island će gostovati Luksemburgu.

U Grupi 3, Farska Ostrva i Kazahstan su Toršavnu odigrali nerešeno 1:1.

Povela su Farska Ostrva golom Akija Samuelsena u 14. minutu, a Kazahstan je izjednačio pogotkom Temirlana Erlanova pogotkom u 26. minutu.

U narednom kolu, Farska Ostrva će gostovati Moldaviji, dok će Kazahstan u goste Slovačkoj.

U Grupi 1, Finska je na gostujućem terenu pobedila San Marino 7:0.

Strelci za San Marino bili su Joel Pohjanpalo u petom i 79. i iz penala u 88, Adrian Svanbak u 14, Benjamin Kalman u 33. i Leo Valta u 50. i 55. minutu.

U narednom kolu, Finska će dočekati Belorusiju, dok će San Marino ugostiti Albaniju.

(bETA)