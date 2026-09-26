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Holandija se suočava sa novim kadrovskim problemom pred nedeljni duel (18.00) sa Srbijom u Beogradu u okviru Lige nacija.

Nakon Brajana Brobija, reprezentaciju je zbog povrede napustio i Lutšarel Gertrojda, štoper PSV-a. Selektor Ćavi odlučio je da ne poziva zamenu, pa će "lale" u Beograd doputovati sa jednom opcijom manje u defanzivi.

Foto galerija iz Hjustona Foto: Pro Shots Photo Agency / Sipa USA / Profimedia

Gertrojda pritom nije bio u startnoj postavi Holandije u remiju sa Nemačkom (1:1), pošto su štoperski tandem činili Virdžil van Dajk i Jan Pol van Heke.

Ćavi i dalje na raspolaganju ima veliki broj kvalitetnih defanzivaca, među kojima su Miki van de Ven, Nejtan Ake i Jorel Hato, pa odsustvo Gertrojde ne bi trebalo značajno da poremeti planove holandskog stručnog štaba.

Ipak, Holandija u Beograd stiže sa dva igrača manje u odnosu na prvobitni spisak, dok Srbiju očekuje težak zadatak protiv jedne od najkvalitetnijih evropskih reprezentacija.

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