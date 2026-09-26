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Selektor Holandije Ćavi Ernandez govorio je pred nedeljni duel sa Srbijom na stadionu "Rajko Mitić", u drugom kolu Lige nacija.

Španac je istakao da očekuje potpuno drugačiju utakmicu u odnosu na remi sa Nemačkom.

1/8 Vidi galeriju Legenda Barselone i španskog fudbala - Ćavi Ernandez Foto: MANAURE QUINTERO / AFP / Profimedia, PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy / Alamy / Profimedia, DAISUKE Nakashima / AFLO / Profimedia

- Očekujem drugačiju utakmicu, jer Srbija igra drugačije u odnosu na Nemačku. Biće drugačije, nisu u najboljem momentu, ali naravno, najvažnije je da pobedimo - rekao je Ćavi.

Holandski selektor potvrdio je i da je Timber siguran starter, dok je otkrio da je Ruts zbog povrede napustio reprezentaciju i vratio se u klub. Ostali igrači trebalo bi da budu spremni za duel u Beogradu.

Ćavi je govorio i o Džošui Zirkzeu, koji je naknadno dobio poziv u reprezentaciju.

- Ima kvalitet da se prilagodi. Sviđa nam se kao igrač i može da nam pomogne -rekao je selektor Holandije.

Posebno je zanimljiva bila njegova reakcija na predstojeći duel, jer je Ćavi pre skoro 21 godinu već igrao na „Marakani“, tada protiv Srbije i Crne Gore.

- Sećam se te utakmice, bilo je 0:0. Veoma fizički talentovan tim. Branili su se dobro. Biće veoma teško protiv Srbije, igraće agresivno jer su u teškom momentu i zato će biti jako teško sutra - prisetio se Ćavi.

Holandija je u prvom kolu remizirala sa Nemačkom 1:1, dok je Srbija poražena od Grčke 2:1, pa oba tima u Beogradu traže važnu pobedu.

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