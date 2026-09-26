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Fudbaler Mančester sitijaRajan Ait-Nuri udaljen je iz nacionalnog tima nakon sukoba sa selektorom Ibrahimom Hamdanijem.

Pres služba reprezentacije potvrdila je da je Ait-Nuri napustio kamp, a incident se dogodio tokom nedavne utakmice protiv Zambije, koju je Alžir dobio rezultatom 3:1 u kvalifikacijama za Afrički kup nacija.

Ait-Nuri je meč počeo na klupi. Selektor ga je u drugom poluvremenu poslao na zagrevanje, ali ga je ubrzo vratio na klupu, procenivši da mu u tom trenutku neće biti potreban.

Hamdani ga je kasnije ponovo pozvao da se zagreva, ali je tada došlo do sukoba. Prema dostupnim informacijama, Ait-Nuri je odbio direktivu selektora, a potom nije želeo ni da uđe u igru.

Kazna je usledila već narednog dana. Fudbaleru je saopšteno da se na njega ne računa za narednu utakmicu, a zatim je napustio reprezentativni kamp.

Za sada nije poznato da li će sankcija važiti i za naredna okupljanja Alžira.

Severnafrčka selekcija već za tri dana igra novi meč kvalifikacija za Afrički kup nacija, a protivnik će joj biti Burundi.