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Fudbaleri Španije i Hrvatske uspešno su započeli takmičenje u A diviziji Lige nacija, pošto su aktuelni svetski prvaci slavili protiv Engleske na „Vembliju“ sa 3:2, dok je Hrvatska u Pragu savladala Češku rezultatom 2:1.

Španija je furiozno otvorila meč i već u drugom minutu povela preko Lamina Jamala, koji je iskoristio grešku Marka Gejija. Engleska je potom preokrenula rezultat. Entoni Gordon je pogodio za 1:1, dok je Hari Kejn pred kraj prvog poluvremena, uz pomoć Marka Kukurelje, doneo domaćinu prednost.

Kejn je u nastavku imao priliku da postigne još jedan gol, ali je promašio penal nakon što je prilikom izvođenja proklizao i pogodio prečku. Španija je to kaznila, Aleks Bena je izjednačio na 2:2, a konačan rezultat postavio je Mikel Ojarsabal sjajnim lobom preko Džejmsa Traforda.

Španija je tako nastavila neverovatan niz i sada je 39 utakmica neporažena u regularnih 90 minuta, što predstavlja novi rekord.

U isto vreme, Hrvatska je na gostovanju u Pragu slavila protiv Češke. Posle prvih 45 minuta bez golova, Luka Modrić je doveo goste u prednost preciznim udarcem nakon odlične akcije.

Češka je brzo odgovorila preko Adama Karabeca, ali je Hrvatska ponovo stigla do prednosti. Ivan Perišić je sjajno centrirao, a Mario Pašalić glavom pogodio za 2:1.

Domaćin je u završnici uspeo da postigne još jedan gol, ali je VAR reagovao i pogodak Radoste je poništen. Hrvatska je tako sačuvala prednost i na novi mandat Slavena Bilića krenula pobedom.

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