Slušaj vest

Vembli je sinoć bio poprište pravog fudbalskog ludila. Engleska i Španija odigrale su meč pun preokreta, golova i neviđene drame.

Španija je na kraju slavila 3:2 i odnela pobedu iz Londona, ali ono što se događalo na Vembliju bilo je mnogo više od obične utakmice. Pet golova, dva preokreta, promašen penal i drama do poslednjeg zvižduka pretvorili su ovaj duel u pravi fudbalski spektakl.

1/6 Vidi galeriju Engleska - Španija, Liga nacija Foto: News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia, SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Pet golova, dva preokreta i potpuni haos

Vembli je sinoć bio poprište pravog fudbalskog ludila. Englezi i Španci smenjivali su se u naletima, rezultat se menjao, a utakmica je iz minuta u minut dobijala novi zaplet.

Činilo se da jedan tim ima kontrolu, a onda bi drugi pronašao način da se vrati u život. Preokreti su dodatno podigli temperaturu na tribinama, dok je promašen penal samo još više začinio neverovatnu dramu.

Na kraju je Španija odnela ceo plen iz Londona, ali način na koji je došla do pobede ostao je u drugom planu u odnosu na ono što su dve reprezentacije priredile publici.

Ovo jednostavno morate da pogledate

Ako ste propustili utakmicu ili želite još jednom da vidite najbolje detalje, sada je pravi trenutak.

Golovi, velike šanse, promašen penal, preokreti i reakcije sa Vemblija - sve najzanimljivije momente spektakularnog duela Engleske i Španije pogledajte u videu.

Pet golova i 90 minuta fudbalske ludnice.

01:07 Magija Tadića i gol Srbije Izvor: Arena 2 Premium