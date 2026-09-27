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Emotivno veče na Kantridi, koje je trebalo da bude u znaku velikog oproštaja Damira Kreilaha, dobilo je ružan epilog.

Samo nekoliko minuta nakon završetka utakmice Rijeke i Union Berlina, na tribini je aktiviran topovski udar, a u eksploziji je lakše povređeno šestoro gledalaca.

Meč je odigran pred 7.872 gledalaca, a Union Berlin je slavio 1:0. Ipak, ono što se dogodilo nakon poslednjeg zvižduka bacilo je senku na čitav događaj.

Eksplozija odjeknula posle utakmice

Utakmica je zvanično završena u 21.02, a samo šest minuta kasnije na tribini D dogodio se incident.

Prema informacijama policije, za sada nepoznata osoba aktivirala je topovski udar. Od posledica eksplozije lakše je povređeno šest osoba, dok su tri upućene na lekarski pregled u KBC Rijeka.

Policija je odmah pokrenula kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti i identifikovala osobu koja je aktivirala pirotehničko sredstvo.

Policija zaplenila veliku količinu pirotehnike

Incident je posebno upečatljiv jer su policija i zaštitari još pre početka susreta pronašli veću količinu zabranjenih pirotehničkih sredstava.

Na tribini D pronađeno je 40 baklji, dok je na području stadiona pronađeno još 10 baklji, kao i torba sa dodatnih 30 baklji i pet dimnih bombi.

Tokom utakmice domaći navijači aktivirali su 64 baklje, 28 topovskih udara i 117 bljeskalica, dok su gostujući navijači koristili 30 baklji.

Veče koje je trebalo da bude potpuno drugačije

Utakmica Rijeke i Union Berlina bila je organizovana kao oproštajna utakmica Damira Kreilaha, nekadašnjeg kapitena oba kluba. Povratak Rijeke na Kantridu protekao je u emotivnoj atmosferi, uz koreografije i skandiranje navijača, a Kreilach je odigrao poslednje minute u dresovima oba kluba.

Umesto da veče bude upamćeno samo po oproštaju fudbalske legende, završilo se incidentom koji je povredio šestoro ljudi.

Policija sada pokušava da utvrdi ko je odgovoran za aktiviranje topovskog udara.