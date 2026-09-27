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Defanzivac iz Gane je zapaženim partijama za kratko vreme postao ljubimac navijača crveno-belih, a na Marakani je igrao od leta 2010. godine do zime 2012. godine.

Li Adi je završio karijeru 2019. godine, a sada je u Gani gde radi u jednoj agenciji i pokušava da pomogne mladim i talentovanim fudbalerima iz zapadne Afrike da stignu do Evrope.

I dalje prati Crvenu zvezdu i ističe da mu je period proveden u Srbiji ostao u lepom sećanju.

"Znao sam i pre dolaska u Zvezdu da je reč o evropskom velikanu, nekada svetskom šampionu. Veliku ulogu u tome je imao Milovan Rajevac koji me je preporučio da dođem. Generalno, ja sam kao fudbaler iz druge lige Gane uspeo da odem na Mundijal, i to zahvaljujući poverenju Rajevca. Video je nešto u meni, a ja sam to uspeo da mu vratim. Sećam se da me je pitao pred jedno okupljanje – da li sam spreman za ovo? Naravno da jesam, rekao sam mu. Potom je usledila utakmica sa Sjedinjenim Američkim Državama gde sam čak igrao levog beka, iako mi je primarna pozicija štoper. Na Mundijalu protiv Srbije sam igrao i zadnjeg veznog, populranu “šesticu”. U oba navrata smo pobedili", rekao je Li Adi za "Meridian sport".

Odlično se seća saradnje sa Robertom Prosinečkim, tadašnjim trenerom crveno-belih.

"Čim sam došao u Zvezdu sam dobio šansu. Stvarno su me svi lepo dočekali, a posebno pamtim Robija Prosinečkog. Postavljao se kao otac prema svima, učio nas je i imao pobednički mentalitet. Volim njegov karakter jer je uvek hteo da budemo bolji od drugih. Uvek me je bodrio, pomagao mi i mnogo sam mu zahvalan na tome. Generalno, prihvatao je odgovornost kada je teško, a ja mislim da bi to svaki trener trebalo da radi".

1/5 Vidi galeriju Li Adi u dresu Crvene zvezde Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto ©

Večiti derbi takođe pamti kao veoma pozitivno iskustvo.

"Nisam znao mnogo o večitom derbiju, ali kada je utakmica počela – shvatio sam da ovo nije šala. Tek tada me je udario adrenalin i baš sam se lepo osećao na terenu. Veliki je rivalitet između Zvezde i Partizana… Nažalost smo izgubili 1:0 na mom prvom derbiju, ali sam igrao dobro. Navijači su bili “ludi”, atmosfera fantastična. Zaista, posebna utakmica za mene".

"Samo igraj kao što si u Beogradu!"

Iz Beograda je otišao u kineski Dalijen, a godinu dana kasnije je kao pozajmljen igrač stigao u zagrebački Dinamo koji je kasnije otkupio njegov ugovor.

"Lepo mi je bilo u Dinamu. Nisam imao problem sa adaptacijom, jer sam prethodno igrao u Zvezdi. Mamić me je lepo dočekao i rekao mi: “Znam te, znam šta možeš. Gledao sam te u Zvezdi i zato sam te doveo. Samo igraj kao što si u Beogradu i sve će biti u redu”. Dinamo je takođe veliki klub, a ja sam uvek davao svoj maksimum. Sećam se kada smo pobedili Hajduk sa 5:0 u Zagrebu, i bilo je zaista ludo. I dan danas pamtim taj meč”, poručio je Li Adi.

Kurir sport/Meridian sport

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