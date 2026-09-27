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Neke fudbalske priče zaista odbijaju da se završe.

Luka Modrić ima 41 godinu, ali ono što radi na terenu i dalje izgleda nestvarno. Kapiten Hrvatske još jednom je pokazao da za njega godine predstavljaju samo broj, pošto je u Pragu bio jedan od glavnih junaka pobede nad Češkom od 2:1.

I ne samo to.

Modrić je postigao prvi gol na utakmici, upisao jubilarni 30. pogodak za reprezentaciju, odigrao 76 minuta i na kraju terena ispraćen velikim ovacijama.

Kao da je vreme na trenutak stalo.

1/6 Vidi galeriju Luka Modrić na meču protiv Češke u Ligi nacija Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Slavek Ruta / Zuma Press / Profimedia

Majstorija koja je utišala Prag

Hrvatska je u prvom poluvremenu bila bolji rival, ali mreže su mirovale.

A onda je početkom drugog dela na scenu stupio čovek od kojeg su mnogi već odavno očekivali da se povuče.

U 47. minutu Igor Matanović je presekao jedno češko dodavanje i lopta je stigla do Modrića. Kapiten je povukao prema kaznenom prostoru, napravio prostor i desnom nogom poslao loptu u dalji ugao za 1:0.

Bio je to njegov 30. gol u dresu Hrvatske.

I simbolika je bila posebna. Modrić je bio jedini igrač koji je ostao u reprezentaciji od prvog mandata Slavena Bilića, a upravo je on golom obeležio povratak iskusnog stručnjaka na klupu Hrvatske.

Češka je uspela da izjednači preko Adama Karabeca u 54. minutu, ali je Hrvatska do kraja pronašla način da stigne do pobede. Marko Pašalić pogodio je u 77. minutu, posle centaršuta Ivana Perišića.

Brojke koje najbolje govore

Ako se pogledaju brojke, jasno je koliko je Modrić bio važan.

Sofascore mu je dao ocenu 8,4, čime je proglašen igračem utakmice. Čak 1.331 od 1.517 korisnika koji su glasali izabrali su upravo njega za najboljeg igrača.

Kapiten Hrvatske je tokom meča imao čak 43 uspešna dodavanja od 48 pokušaja u protivničkoj polovini, a izgubio je posed samo sedam puta.

Nije bio samo strelac.

Bio je pokretač igre, čovek preko kojeg je Hrvatska pokušavala da kontroliše ritam i igrač koji je i sa 41 godinom uspevao da pravi razliku.

"Reuters" ga je posle utakmice opisao kao „srce“ hrvatske reprezentacije, naglašavajući da je i više od dve decenije nakon debija i dalje ključni igrač svoje zemlje.

Ovacije u Pragu

A onda je stigao trenutak koji dovoljno govori o tome kakav status Modrić ima.

U 76. minutu Slaven Bilić odlučio je da ga izvede iz igre.

Modrić je napustio teren uz ovacije sa tribina, a scene iz Praga brzo su obišle fudbalsku javnost.

Nije teško razumeti zašto.

Sa 41 godinom postigao je gol, predvodio Hrvatsku do pobede i još jednom pokazao zbog čega njegovo ime zauzima posebno mesto u istoriji reprezentacije.

Jubilarni 30. gol, 203. nastup

Ovaj meč doneo je Modriću još nekoliko istorijskih brojki.

Bio je to njegov 203. nastup za Hrvatsku, čime se nalazi odmah iza Kristijana Ronalda i Lionela Mesija po broju reprezentativnih utakmica u istoriji fudbala.

Istovremeno, stigao je do 30. gola za „Vatrene“ i postao najstariji strelac u istoriji hrvatske reprezentacije.

Na večnoj listi strelaca Hrvatske sada je peti. Ispred njega su Davor Šuker sa 45 golova, Ivan Perišić sa 39, Andrej Kramarić sa 36 i Mario Mandžukić sa 33.

Brojke, međutim, nisu ono što je najviše oduševilo.

Ponovo je to bio način na koji je igrao.

Modrić: Srećniji sam zbog pobede nego zbog gola

Posle utakmice Modrić nije želeo da sebe stavlja u prvi plan.

Govoreći o jubilarnom golu, istakao je da mu je mnogo važnije što je Hrvatska pobedila, posebno zbog povratka Slavena Bilića na mesto selektora.

Kapiten je priznao da je bilo dobrih stvari, ali i problema nakon izjednačenja Češke, kada se utakmica pretvorila u ritam koji Hrvatskoj nije odgovarao.

Ipak, poruka je bila jasna – najvažnija je pobeda.

A ona je stigla.

Slaven Bilić se na klupu Hrvatske vratio pobedom, a Luka Modrić mu je povratak ulepšao golom.