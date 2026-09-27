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Marakana nikada nije pala tri puta zaredom.

Upravo to bi moglo da se promeni večeras, kada reprezentacija Srbije na svom najvećem stadionu dočekuje Holandiju. Posle poraza od Engleske i Grčke, "Orlovi" su stigli do granice koju nijedna generacija pre njih nije prešla - tri uzastopna neuspeha na Marakani.

Istorija je na našoj strani, ali bi večeras mogla da bude ispisana nova, mnogo mračnija stranica.

Samo jednom smo bili na dva uzastopna poraza

Koliko je ovaj podatak ozbiljan najbolje pokazuje pogled u prošlost.

Tokom kompletne istorije reprezentativnog fudbala na ovim prostorima, računajući i period velike Jugoslavije, samo jednom se dogodilo da na Marakani izgubimo dve utakmice uzastopno.

Bilo je to davne 1987. godine, na početku mandata Ivice Osima. Najpre je SSSR slavio 1:0 u prijateljskom susretu, a potom je Engleska bila ubedljiva – 4:1 u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

Od tada nijedna generacija nije dozvolila da se niz poraza na našem najvećem stadionu produži na tri.

Sada je Veljko Paunović pred zadatkom koji nema samo rezultatsku težinu, već i istorijsku.

Engleska i Grčka već su ostavile ožiljke

Prvi udarac stigao je pre tačno godinu dana.

Engleska je na Marakani slavila sa čak 5:0 i ostavila iza sebe jedan od najtežih poraza Srbije pred domaćom publikom.

A onda je usledio novi šok.

Grčka je pre nekoliko večeri odnela pobedu iz Beograda pogotkom u samoj završnici, u 90+5. minutu. "Orlovi" su tako došli u situaciju da večeras protiv Holandije moraju da izbegnu ono što se do sada nikada nije dogodilo.

1/14 Vidi galeriju Srbija - Grčka, Liga nacija 24.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Treći uzastopni poraz na Marakani.

Holandija stiže u najgorem mogućem trenutku

A protivnik nije mogao da bude mnogo zvučniji.

Holandija je reprezentacija koja je i ranije znala da nam napravi velike probleme, a večeras u Beograd stiže kao favorit.

Istorija međusobnih duela dodatno podseća koliko je „Oranje“ nezgodan rival, ali Srbija večeras ne juri samo bodove.

Juri i beg od negativnog rekorda, jer ako Holandija odnese pobedu, biće to prvi put da je naša reprezentacija doživela tri uzastopna poraza na Marakani.

Marakana više nije neosvojiva tvrđava

Posebno zabrinjava činjenica da je atmosfera oko reprezentacije daleko od one koju smo godinama gledali.

Na utakmici protiv Grčke bilo je nešto više od pet hiljada gledalaca. Za stadion kakav je Marakana i reprezentaciju koja bi trebalo da bude jedan od najvećih sportskih simbola zemlje, to je bio prizor koji je teško ignorisati.

Ovoga puta okolnosti su drugačije.

Nema evroligaške košarke koja bi odvukla deo publike, vremenski uslovi ne bi trebalo da budu problem, a protivnik je Holandija - jedan od najpoznatijih evropskih fudbalskih brendova.

Ipak, ostaje pitanje da li će publika ponovo ispuniti tribine.

Istorija večeras može da bude promenjena

Postoji nešto posebno u ovakvim utakmicama.

Srbija večeras nema samo priliku da popravi utisak i zaustavi loš niz. Ima priliku da sačuva jednu tradiciju koja traje decenijama.

Marakana je tokom svoje istorije preživela mnogo velikih reprezentativnih utakmica. Gubilo se, bilo je bolnih poraza i teških večeri, ali tri uzastopna poraza nikada nisu doživljena.

Večeras bi i to moglo da se promeni.

Veljko Paunović i njegovi igrači zato imaju dodatni motiv da prekinu crni niz. A možda je upravo to potrebno i publici - da ponovo dobije razlog da veruje.

Jer ako već ne očekujemo čudo protiv Holandije, možda je dovoljno da očekujemo samo jedno:

Da Marakana i večeras ostane mesto na kojem istorija neće biti ispisana na najgori mogući način.